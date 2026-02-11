Concursul Internațional de Interpretare Pianistică „Bucovina Muzicală” revine în 2026 cu ediția a V-a. Premii totale de 40.000 de lei. Perioada de înscriere este deschisă până pe 11 mai



Tineri pianiști din România și din străinătate sunt așteptați să se înscrie la cea de-a cincea ediție a Concursului Internațional de Interpretare Pianistică „Bucovina Muzicală”, care va avea loc în perioada 22–24 mai 2026, la Horodnic de Sus și Rădăuți.

Concursul se adresează pianiștilor de toate vârstele care studiază în instituții de stat sau în mediul privat și este structurat pe trei secțiuni distincte: Master, Performance și Hobby. Înscrierile sunt deschise până la data de 11 mai 2026.

Juriul ediției 2026 va fi format din personalități recunoscute ale muzicii clasice, atât din România, cât și din străinătate. Fondul total de premiere al concursului atinge suma de 40.000 de lei.

Programul evenimentului începe vineri, 22 mai 2026, ora 11:00, la Casa de Cultură „Sf. Ioan Gură de Aur” din Horodnic de Sus, cu vernisarea expoziției „Enescu și discipolii săi”, prezentată de Muzeul Național „George Enescu” din București în contextul anului aniversar „Enescu 145”. Vernisajul va fi urmat de debutul probelor de concurs.

Sâmbătă și duminică, 23 și 24 mai, probele de concurs și Gala laureaților se vor desfășura la Casa de Cultură Rădăuți. Toate evenimentele din cadrul concursului au acces liber pentru public.

O noutate importantă a ediției 2026 este faptul că Concursul Internațional de Interpretare Pianistică „Bucovina Muzicală” a devenit membru al prestigioasei Alink-Argerich Foundation, o recunoaștere internațională a valorii și calității evenimentului.

Regulamentul detaliat, condițiile de participare și formularul de înscriere sunt disponibile pe pagina de Facebook Bucovina Muzicală.

Organizatorii invită publicul larg, iubitorii de muzică clasică și tinerii muzicieni să participe la probe, la vernisaj și la recitalurile laureaților, pentru a susține și a celebra tinerii pianiști talentați din Bucovina și din întreaga lume.

Director concurs: Ovidiu FOCA Director artistic: Corina RĂDUCANU

Organizatori: Casa de Cultură Rădăuți, Primăria Municipiului Rădăuți, Primăria Comunei Horodnic de Sus, Asociația Klavier ART

Parteneri: Alink-Argerich Foundation, Muzeul Național „George Enescu” București, Piano Service – reprezentant C. Bechstein în România