Acțiune comună a polițiștilor și jandarmilor la Rădăuți pentru siguranța elevilor: 14 minori legitimați în localuri publice, 5 contravenții aplicate



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În data de 10 februarie 2026, între orele 11:00 și 13:30, polițiștii Biroului Siguranță Școlară, ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, ai Poliției municipiului Rădăuți, împreună cu efective ale Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava, au desfășurat o acțiune punctuală pe raza municipiului Rădăuți, în zona unităților de învățământ Colegiul Național „Andronic Motrescu”, Școala Gimnazială „Gheorghe Popadiuc” și Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir”.

Scopul acțiunii a fost creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic, asigurarea protecției unităților de învățământ, prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente școlilor, precum și combaterea absenteismului școlar.

Rezultatele înregistrate în urma verificărilor și activităților preventive sunt următoarele:

Au fost efectuate 3 controale la agenți economici din zonă;

Au fost instruiți 3 agenți economici cu privire la interzicerea vânzării băuturilor alcoolice, energizantelor și produselor din tutun către minori;

Au fost legitimate 14 persoane, dintre care toate cele 14 sunt elevi depistați în localuri publice în afara orelor de curs (verificați prin aplicația eDAC – 6 elevi);

Au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 810 lei, conform OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

Au fost verificate 5 autovehicule;

Au fost desfășurate 8 activități preventive (participări la ore de curs) la Școala Gimnazială „Gheorghe Popadiuc” și Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir”, la care au participat 334 de elevi și 12 cadre didactice. Cu această ocazie, elevilor le-au fost prezentate informații legale referitoare la: interzicerea vânzării și consumului de băuturi alcoolice și energizante de către minori, vânzarea și consumul produselor din tutun, răspunderea penală și contravențională a minorilor, prevenirea faptelor cu violență, prevenirea abuzurilor în mediul online și alte aspecte privind comportamentul în siguranță.

Acțiunile de acest gen fac parte din Planul de acțiune comun al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava și Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava pentru prevenirea și combaterea fenomenelor care pot afecta siguranța școlară și mediul educațional.

Polițiștii reamintesc că astfel de verificări și activități preventive vor continua și în perioada următoare, în toate zonele unde există unități de învățământ, pentru protejarea elevilor și menținerea unui climat de ordine și siguranță.