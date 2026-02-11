ISU Suceava: Șase incendii în gospodării, în ultimele 24 de ore. O persoană a decedat la Bilca



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În ultimele 24 de ore, pompierii militari din județul Suceava au intervenit pentru stingerea a șase incendii izbucnite la locuințe și anexe gospodărești. Din păcate, unul dintre aceste incendii s-a soldat cu decesul proprietarului casei.

Cinci dintre incendii au avut drept cauză probabilă coșuri de fum necurățate sau neprotejate termic corespunzător. Acestea s-au produs în localitățile Dolheștii Mari, Volovăț, Roșcani, Șerbăuți și Vicovu de Sus. În majoritatea cazurilor a ars doar funinginea acumulată în coș, însă la două dintre locuințe – din Dolheștii Mari și Roșcani – incendiul s-a propagat și la acoperișul casei de locuit.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, cel mai grav eveniment s-a înregistrat în noaptea de marți spre miercuri, la ora 04:00, când a fost anunțat un incendiu la o gospodărie din comuna Bilca. La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul subunităților Vicovu de Sus și Rădăuți, împreună cu lucrătorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență Bilca și Gălănești, cu cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor ardeau generalizat acoperișul casei de locuit și cel al unei anexe gospodărești, existând pericol iminent de propagare la întreaga gospodărie. Pompierii au pătruns în interiorul locuinței, unde au descoperit trupul neînsuflețit al proprietarului, un bărbat în vârstă de 99 de ani.

Incendiul a distrus acoperișul casei și al anexei (ambele construcții din lemn) pe o suprafață totală de aproximativ 100 de metri pătrați. Au mai fost afectate bunuri materiale și documente personale, iar pereții portanți ai construcțiilor au suferit degradări importante.

Din primele verificări, se pare că focul a pornit din dormitor, cel mai probabil din cauza jarului sau a scânteilor căzute dintr-o sobă cu acumulare de căldură, care au aprins materialele combustibile din încăpere.

Intervenția a durat aproximativ trei ore, incendiul fiind lichidat la ora 07:00. Pompierii au reușit să salveze un adăpost de animale și alte construcții anexe învecinate.

În contextul apariției repetate a unor astfel de evenimente în sezonul rece, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava reamintește cetățenilor principalele măsuri de prevenire a incendiilor cauzate de mijloacele de încălzire:

Nu depozitați materiale combustibile în apropierea sobei sau direct pe aceasta;

Utilizați sobele doar cu ușița de alimentare închisă;

Protejați pardoseala combustibilă din fața ușițelor de alimentare cu o tablă metalică de minimum 0,70 x 0,50 m;

Respectați distanța de siguranță între fața exterioară a coșurilor și elementele combustibile ale acoperișului;

Verificați coșurile de fum pentru a nu prezenta fisuri care să permită trecerea scânteilor spre grinzi, astereală sau alte materiale combustibile;

Curățați periodic coșurile de fum pentru îndepărtarea depunerilor de funingine.