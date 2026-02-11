România verde pe hârtie, dar înecată de fum seara. De ce ard șemineele în casele noi, în ciuda investițiilor masive în energie regenerabilă-Asociația Energia Inteligentă



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În sezonul rece, mai ales în localitățile din Transilvania, se repetă aceeași imagine: ziua – grafice optimiste cu producție din surse regenerabile, prosumatori și investiții în tranziție energetică; seara – un covor de fum care acoperă zone rezidențiale întregi, inclusiv cartiere noi, cu case mari și arhitectură modernă. Șemineele și sobele pe lemn funcționează la capacitate maximă, iar gazul natural rămâne doar o opțiune de rezervă.

Această realitate nu este una marginală sau limitată la zone defavorizate. Fumul vine masiv din gospodării care au avut acces la investiții, la tehnologie și la programe de sprijin, dar aleg lemnul ca principală sursă de încălzire. Motivul nu este ignoranța sau tradiția, ci calculul economic simplu: lemnul oferă predictibilitate și un cost aparent mai mic și mai controlabil decât energia electrică sau gazele naturale în orele de vârf de consum iarna.

Potrivit lui Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), problema este sistemică și ține de designul greșit al tranziției energetice din România. „Am investit masiv în regenerabile, în rețele și în electrificare, dar am făcut-o în ordinea greșită. Am pus tehnologie scumpă pe o construcție ineficientă, am adăugat capacități fără stocare suficientă și am creat un sistem care produce energie ieftină când nu este nevoie și energie scumpă exact când este cerere mare: iarna, seara”, explică specialistul.

Costurile ridicate de capital, de echilibrare a sistemului și de transport intră în tarifele finale, care devin mari, volatile și imprevizibile. În fața acestui risc, gospodăriile raționale aleg soluția care le oferă control: lemnul. „Lemnul nu este cauza poluării. Lemnul este răspunsul gospodăriei la un sistem prost proiectat”, subliniază Chisăliță.

O altă eroare majoră identificată este prioritatea acordată investițiilor în surse intermitente (solar și eolian) fără a corela profilul de producție cu cel de consum. Soarele produce ziua și vara, vântul este imprevizibil, însă încălzirea cere energie masivă iarna, seara și noaptea. Fără stocare și fără flexibilitate adecvată, dezechilibrul se traduce în prețuri mari exact în perioadele critice, când factura se calculează la vârf, nu la medie.

În paralel, eficiența energetică – izolația termică reală a clădirilor, reducerea pierderilor – a fost tratată marginal. „Am pus pompe de căldură pe case care pierd căldură prin pereți. Am electrificat fără să reducem consumul. Rezultatul: vârfuri și mai mari de consum și costuri de sistem și mai ridicate”, atrage atenția președintele AEI.

Chisăliță critică ferm ideea interdicțiilor asupra lemnului de foc fără o alternativă funcțională și accesibilă. „Interdicția fără soluție reală nu reduce consumul, ci îl împinge în zona gri, creează piață neagră și neîncredere. Istoria arată că, atunci când energia devine scumpă și impusă, oamenii revin la lemn – s-a întâmplat și în anii ’80 în Transilvania”, avertizează specialistul.

Soluția propusă nu este una administrativă sau morală, ci economică: energia modernă trebuie să devină mai ieftină, mai sigură și mai previzibilă decât lemnul. Prioritățile concrete indicate sunt:

investiții masive în eficiență energetică (izolație, ferestre performante, instalații corect dimensionate) – „cel mai ieftin kilowatt-oră este cel pe care nu-l consumi”;

tratamentul gazului natural ca instrument de tranziție, mai curat decât majoritatea combustibililor solizi arși acum în sobe;

tarife sezoniere și nocturne agresive, stimulente pentru stocare termică, astfel încât energia electrică să fie ieftină exact când se încălzește casa;

stocarea energiei înaintea adăugării de noi capacități, pentru a reduce volatilitatea și importurile scumpe;

mutarea subvențiilor către echipamente și garanții de factură mică la încălzire, nu doar spre tehnologie.

Concluzia lui Dumitru Chisăliță este clară: „România nu poluează cu lemn pentru că este ignorantă. Poluează pentru că energia modernă a devenit prea scumpă și prea impredictibilă, din cauza unor investiții făcute în ordinea greșită. Când eficiența devine reală, energia sigură și prețul corect, lemnul dispare de la sine. Fără interdicții. Fără amenzi. Fără discursuri. Fumul nu se combate cu morală. Se combate cu facturi corecte.”