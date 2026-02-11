„Banii de-a lungul istoriei” – o oră de școală la muzeu, la Muzeul Național al Bucovinei. Proiect educațional interactiv despre evoluția monedei



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Muzeul Național al Bucovinei continuă în anul 2026 seria proiectelor de educație muzeală cu programul „Banii de-a lungul istoriei”, o activitate interactivă adresată elevilor, tinerilor și cadrelor didactice, desfășurată la Muzeul de Istorie din Suceava.

Proiectul propune o incursiune captivantă în universul banilor, de la primele forme de schimb și troc până la monedele virtuale și sistemele financiare contemporane. Participanții vor descoperi modul în care banii au influențat viața economică, socială și culturală a comunităților de-a lungul secolelor, înțelegând treptat rolul lor esențial în organizarea societăților.

Activitățile se desfășoară în spațiile permanente ale Muzeului de Istorie și includ:

tur ghidat prin colecțiile numismatice de excepție;

vizitarea sălii Tezaur, a sălii dedicate „Circulației Monetare în Moldova Medievală” și a secțiunii de istorie contemporană „Începutul sfârșitului. Să strângem cureaua, să punem o haină în plus”;

discuții tematice despre apariția și evoluția monedei;

exerciții creative și provocări interactive;

o activitate finală în care copiii și tinerii sunt invitați să „bate” – prin desen – propria monedă imaginară, stimulându-le imaginația, spiritul critic și interesul pentru patrimoniul cultural.

Proiectul „Banii de-a lungul istoriei” își propune să transforme vizita la muzeu într-o oră de școală vie și memorabilă, care să completeze programa școlară prin cunoaștere directă a obiectelor patrimoniale și prin abordări moderne de învățare.

Programul este deschis grupurilor de elevi și cadrelor didactice interesate. Pentru detalii suplimentare, programări și înscrieri, cei interesați sunt rugați să contacteze Serviciul Istorie Naturală, Marketing și Educație Muzeală al Muzeului Național al Bucovinei:

📞 0230 216 439, interior 116.

Proiectul este finanțat de Consiliul Județean Suceava.