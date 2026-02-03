De Valentine’s Day, Iulius Mall Suceava te trimite la Roma! Înscrie-te acum în cursa pentru cupluri și câștigă un city break de neuitat



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Ești pregătit să transformi iubirea într-o aventură memorabilă? De Valentine’s Day, Iulius Mall Suceava lansează un concurs dedicat cuplurilor, în care creativitatea, spiritul de echipă și rapiditatea contează cel mai mult. Miza? Un city break de neuitat la Roma, oferit de prietenii noștri de la Christian Tour.

30 de cupluri au acum șansa de a participa la o competiție plină de provocări: treasure hunt, probe de cultură generală, styling și teste de convingere. Fiecare decizie contează, secundele devin adversari, iar creativitatea poate face diferența. Trei cupluri vor ajunge în marea finală, unde votul comunității Iulius Mall Suceava pe rețelele sociale va decide câștigătorii.

Miza este una de neratat: un city break de trei zile la Roma, orașul escapadelor romantice. Câștigătorii vor trăi o experiență care pornește de la adrenalina competiției și se încheie cu plimbări pe străzile pline de istorie ale capitalei Italiei.

Asigură-ți locul în competiție până la data limită de 7 februarie! Te poți înscrie online, completând acest formular, fie fizic, la Centrul Info din Iulius Mall Suceava. Pentru a participa trebuie să formați un cuplu de cel puțin un an și să aveți fiecare minimum 20 de ani. La înscriere, nu uita să aduci o fotografie de cuplu și să urmăriți amândoi paginile de socializare ale Iulius Mall Suceava.

După ce parcurg cele trei probe din mall, cuplurile ajunse în finală vor crea outfit-uri în valoare de 700 de lei și le vor fotografia. Imaginile vor fi apoi supuse votului comunității Iulius Mall Suceava pe rețelele sociale, în perioada 14 și 16 februarie. Susținerea fanilor poate face diferența și va decide cuplul câștigător.

Vino la Iulius Mall Suceava și demonstrați că împreună sunteți de neoprit!