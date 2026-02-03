IPS Calinic îi liniștește pe cei speriați de cartea de identitate electronică cu cip: Cipurile nu mai sunt o sperietoare pentru că sunt multe alte metode de a ține omul sub control



O scrisoare adresată Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, ridică îngrijorări legate de introducerea cărții de identitate electronice cu cip și posibila legătură cu avertismentele Sfântului Paisie Aghioritul și ale părintelui Iustin Pârvu privind „pecetluirea”. Scrisoarea, semnată de o organizație de credincioși, solicită un răspuns detaliat, public, și cere transmiterea temerilor către Sfântul Sinod, precum și inițierea unei dezbateri teologice naționale serioase pe acest subiect.

Autorii scrisorii evocă profețiile Sfântului Paisie Aghioritul, citând un fragment din volumul II al „Mărturiilor închinătorilor” (pag. 61-62): „Vă vor da cartele/carduri ca să vă obișnuiască cu ele. Când însă le vor aduna cândva pe toate […] pe un singur card, pe acesta să nu-l primiți, pentru că acesta va avea legătură cu pecetluirea.” Ei fac legătura cu actualul proiect al „cardului cetățeanului” / portofelului electronic și subliniază că, deși datele nu vor fi stocate fizic în cip, ci în baze de date guvernamentale (cloud-uri), cartea electronică va servi drept unic instrument de autentificare în multiple sisteme publice și private.

„Odată ce ai CI cu cip, nu mai ține de tine dacă guvernul hotărăște ca toate datele tale să fie comasate într-o singură bază de date”, se arată în scrisoare. Autorii pun întrebarea directă: „Suntem deja în situația pe care o descrie Sfântul Paisie Aghioritul? Dacă DA, ce e de făcut? Dacă NU, aș vrea să argumentați.”

În răspunsul său, IPS Calinic oferă un mesaj scurt, centrat pe prioritatea duhovnicească și pe acceptarea realității legale existente:

„Deocamdată, spune o apoftegmă: Unde-i lege, nu-i tocmeală. Sunt atât de multe alte metode de a ține omul sub control, încât cipurile nu mai sunt o sperietoare. Noi să ne conectăm permanent cu Dumnezeu prin Crucea Învierii!”

Prin invocarea maximei patristice „Unde-i lege, nu-i tocmeală”, IPS Calinic sugerează că, atâta vreme cât statul impune o anumită formă de identificare electronică prin lege, credinciosul nu are temei canonic sau duhovnicesc să se opună formal, atâta timp cât aceasta nu implică lepădarea de credință sau participarea la un act idolatric explicit.

Subiectul cărții electronice de identitate cu cip a generat în ultimii ani multiple dezbateri în mediile ortodoxe tradiționaliste din România, cu poziții variate: unii văd în ea un pas concret spre control total și spre semnele premergătoare Antihristului, alții consideră că pericolul rezidă mai degrabă în modul în care omul își păstrează libertatea duhovnicească indiferent de instrumentele tehnice folosite de stat.