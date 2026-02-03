Valentin Buhăcianu, noul atacant al Șoimilor Gura Humorului: „Am găsit un grup unit și o atmosferă de muncă foarte bună”



Șoimii Gura Humorului și-a întărit compartimentul ofensiv prin transferul lui Valentin Buhăcianu, un atacant cu experiență acumulată în prima ligă și în eșaloanele superioare ale fotbalului românesc. Jucătorul, care a evoluat în carieră la cluburi precum UTA Arad, FC Hermannstadt și FC Argeș, a semnat recent cu echipa suceveană și a acordat un interviu în care a vorbit despre primele impresii, calitățile unui atacant modern și obiectivele pentru restul sezonului.

Valentin Buhăcianu s-a declarat impresionat de climatul întâlnit la Gura Humorului: „Mă simt foarte bine. Am găsit un grup unit, oameni serioși și o atmosferă de muncă foarte bună”, a declarat noul venit.

Întrebat despre calitățile esențiale ale unui atacant performant, Buhăcianu a oferit o descriere completă și echilibrată: „Cred că un atacant bun trebuie, în primul rând, să aibă instinct de gol. Pe lângă asta, sunt foarte importante mobilitatea, inteligența în joc și capacitatea de a lua decizii rapide în careu. La nivel înalt contează mult și munca pentru echipă, presingul, disciplina tactică și dorința de a progresa constant.”

Referitor la modele din fotbalul mondial, Buhăcianu a preferat să nu nominalizeze un singur nume: „Sunt mulți jucători care merită apreciați pentru ceea ce au realizat. Nu aș putea alege unul.”

Despre așteptările pentru restul sezonului, care va începe în câteva săptămâni, Buhăcianu a transmis un mesaj de ambiție colectivă: „Așteptările mele sunt legate de un sezon bun pentru echipă. Ne dorim să fim competitivi în fiecare meci, să creștem de la etapă la etapă și să ne îndeplinim obiectivele stabilite de club. Personal, sper să ajut echipa cât mai mult prin evoluțiile mele.”

Obiectivele sale personale sunt clare și realiste: „Să fiu sănătos, să joc constant și să contribui cu goluri și pase decisive. Vreau să îmi ajut colegii, să fiu un exemplu de seriozitate și să cresc odată cu echipa.”

La final, noul atacant al Șoimilor a avut un mesaj direct pentru suporteri: „Le transmit suporterilor că îi așteptăm alături de noi la fiecare meci. Sprijinul lor contează enorm și pot promite că vom lupta pentru culorile clubului până la final. Sper să ne bucurăm împreună de cât mai multe victorii!”

Venirea lui Valentin Buhăcianu reprezintă un semnal important pentru Șoimii Gura Humorului în perspectiva reluării campionatului. Cu experiența sa în prima ligă și determinarea declarată, atacantul de 30 de ani este așteptat să aducă un plus de calitate și eficiență în linia ofensivă a echipei sucevene.