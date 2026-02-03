Sala Polivalentă din Suceava va fi finalizată în 2026 – Ministrul Dezvoltării: „Suntem cu plățile la zi și asigurăm finanțarea integrală”



Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a confirmat, marți, la Siret, că lucrările la Sala Polivalentă din municipiul Suceava avansează conform graficului, iar obiectivul este finalizarea acesteia în cursul anului 2026. Declarația a fost făcută în contextul unei întrebări adresate de un reporter privind stadiul fizic al lucrărilor și situația financiară a proiectului.

„Suntem cu plățile la zi. La sfârșitul anului trecut, toate facturile depuse la Compania Națională de Investiții au fost plătite. Fiind o investiție avansată, cu un grad de execuție între 50 și 100%, chiar peste 90%, pe acest sistem predictibil de finanțare asigurăm finanțarea integrală în acest an, conform graficului de execuție”, a declarat ministrul Cseke Attila.

Potrivit acestuia, Sala Polivalentă se numără printre investițiile majore care vor fi finalizate în 2026 în municipiul Suceava, alături de Căminul Studențesc din campusul II Moara.

De asemenea, ministrul a precizat că mai sunt doar câteva lucrări restante la Palatul Administrativ, astfel încât și acesta să poată fi dat în folosință complet.

„Anul acesta avem Sala Polivalentă finalizată, așa cum avem și Căminul Studențesc. În municipiul Suceava mai avem puțin ca să finalizăm complet și Palatul Administrativ. Sunt câteva investiții importante și pentru municipiu, și pentru județ”, a subliniat oficialul guvernamental.