Creșa din Siret, inaugurată oficial: a treia creșă finalizată în județul Suceava în cadrul programului guvernamental „Sf. Ana”

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a inaugurat marți, 3 februarie 2026, noua creșă modernă din orașul Siret, construită în cadrul programului guvernamental „Sfânta Ana”. Evenimentul marchează cea de-a 52-a creșă finalizată la nivel național din cele 242 aflate în diferite stadii de execuție sau planificare, fiind a treia din județul Suceava după cele de la Fălticeni (prima din țară, 2022) și Câmpulung Moldovenesc (2023).

„Acest program a fost gândit în 2021 ca răspuns la două mari provocări: România era pe ultimul loc în UE la numărul de locuri în creșe pentru copiii de 0-3 ani și ne confruntăm cu o scădere continuă a natalității. Am vrut să oferim infrastructură modernă și să sprijinim familiile tinere”, a declarat ministrul Cseke Attila la ceremonia de inaugurare.

Creșa din Siret a fost construită cu finanțare prin PNRR, în valoare de 12,9 milioane de lei (peste 2,5 milioane de euro), derulată prin Ministerul Dezvoltării și Compania Națională de Investiții. Clădirea respectă toate normativele actuale, oferind spații generoase, luminoase natural, adaptate nevoilor copiilor mici și confortului părinților și bunicilor.

În județul Suceava sunt aprobate 14 creșe în cadrul programului: 5 pe finanțare PNRR și 9 pe finanțare națională. Ministrul a anunțat că peste o lună și jumătate vor fi inaugurate alte două unități – una în municipiul Suceava și una în Baia –, ceea ce va ridica numărul creșelor finalizate în județ la 5.

„Creșa din Siret rezolvă o problemă veche de 35 de ani – în oraș nu a mai existat creșă de trei decenii și jumătate. Pentru copiii sub 2 ani, creșele rămân singura soluție legală, iar din septembrie vom putea primi aici copii. Este o investiție care va deservi nu doar Siretul, ci și zona înconjurătoare”, a subliniat ministrul.

Programul de creșe „Sfânta Ana” a început în 2021 cu finanțare națională, iar din 2022 s-a deschis și componenta PNRR. Guvernul a preluat din 2022 cheltuielile de funcționare (salarii, utilități, bunuri și servicii) de la autoritățile locale, transferându-le către bugetul Ministerului Educației. De asemenea, prin memorandumul care urmează să fie promovat, vor fi alocate 18 posturi pentru creșele cu minimum 40 de locuri, asigurându-se astfel personalul necesar.

„Avem infrastructură modernă, posturi asigurate și finanțare de funcționare garantată de la centru. Acesta este un model complet pe care trebuie să-l multiplicăm”, a concluzionat Cseke Attila.

În luna februarie, programul continuă cu inaugurări la Botoșani, Murfatlar, Caransebeș și Corund, iar în martie vor urma mai multe unități. La nivel național, peste jumătate din cele 242 de creșe sunt finanțate de la bugetul de stat, restul prin PNRR.

Primarul orașului Siret a fost felicitat pentru promptitudinea cu care a depus proiectul câștigător în 2022, transformând o simplă documentație într-o creșă funcțională după trei ani și jumătate.