Apel al IGSU după moartea a doi copii în apele înghețate dintr-un pârâu:  Gheața NU este un loc de joacă, se poate rupe în orice clipă, iar apa rece poate provoca hipotermie severă și înec fatal în doar câteva minute

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis un apel emoționant și ferm către părinți și comunitate după tragedia petrecută luni, 2 februarie 2026, în localitatea Chirpăr din județul Sibiu, unde doi frați – o fetiță de aproximativ 6 ani și un băiat de 9 ani – și-au pierdut viața după ce au căzut în apele înghețate ale unui pârâu.

În doar câteva clipe, o joacă aparent inofensivă s-a transformat într-o dramă ireversibilă. Copiii s-au aventurat pe gheața subțire a pârâului din apropierea locuinței, fără supraveghere, iar stratul de gheață a cedat sub greutatea lor. Au fost scoși din apă, dar, din cauza temperaturii extrem de scăzute a apei și a șocului hidric, nu au mai putut fi salvați, decesul fiind declarat după eforturi de resuscitare.

„Câte tragedii trebuie să se mai întâmple pentru a înțelege, cu adevărat, pericolul apelor înghețate? Ieri, într-un sat din Sibiu, doi copii și-au pierdut viața în urma unui joc care, la prima vedere, poate părea inofensiv. În doar câteva clipe, o joacă obișnuită s-a transformat într-o tragedie”, subliniază IGSU în mesajul publicat.

Inspectoratul adresează un apel sincer către părinți: NU lăsați copiii nesupravegheați în apropierea lacurilor, râurilor sau bălților înghețate. Vorbiți-le despre riscuri și explicați-le că gheața NU este un loc de joacă. Gheața se poate rupe în orice clipă, iar apa rece poate provoca hipotermie severă și înec fatal în doar câteva minute.