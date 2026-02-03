Cauciucuri extrem de uzate, cu caneluri abia vizibile la un autoturism oprit în trafic în cadrul acțiunii poliției rutiere pe DN 2



În cadrul acțiunii în sistem „Releu” desfășurată luni, 2 februarie 2026, pe DN 2 – E85, polițiștii rutieri din județul Suceava, împreună cu inspectorii Registrului Auto Român (RAR), au identificat un caz extrem de grav legat de starea tehnică a unui autovehicul.

La punctul de verificare tehnică instituit la ieșirea din municipiul Fălticeni, peste 20 de vehicule au fost evaluate în detaliu. Printre acestea, un autoturism a atras atenția în mod deosebit: anvelopele acestuia prezentau un grad de uzură extrem, astfel încât canelurile benzii de rulare abia se mai distingeau, fiind practic inexistente pe o mare parte din suprafață. Această situație indică o aderență minimă la carosabil, mai ales pe carosabil umed sau acoperit cu zăpadă/ polei – condiții frecvente în această perioadă a anului în județul Suceava.

Polițiștii au procedat la reținerea plăcuțelor de înmatriculare ale vehiculului, iar autoturismul a fost imobilizat până la remedierea deficiențelor majore. Conducătorul auto a primit sancțiuni contravenționale corespunzătoare pentru circulația cu anvelope necorespunzătoare din punct de vedere tehnic.

Acțiunea poliției a vizat între altele și identificarea și scoaterea din circulație a vehiculelor cu deficiențe tehnice grave, care contribuie la producerea accidentelor rutiere. În total, în cadrul verificărilor tehnice au fost reținute 2 seturi de plăcuțe de înmatriculare, iar mai multe autovehicule au fost imobilizate până la remediere.

Poliția Rutieră reamintește conducătorilor auto obligația legală de a utiliza anvelope cu profil minim de 1,6 mm pe toată circumferința benzii de rulare (conform Regulamentului 1/2006 RAR), iar în condiții de iarnă – anvelope de iarnă cu marcaj M+S, 3PMSF sau echivalente, cu profil de minimum 4 mm. Nerespectarea acestor prevederi atrage amenzi cuprinse între 9 și 20 de puncte amendă, plus reținerea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor.