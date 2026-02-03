Garda Forestieră Suceava: 139 de controale în decembrie 2025 – confiscări de peste 200 mc lemn, amenzi de 118.000 lei și sesizări penale



În luna decembrie 2025, personalul Gărzii Forestiere Suceava a desfășurat activități de control și supraveghere a regimului silvic și cinegetic pe întreg teritoriul județului. Au fost efectuate în total 139 de controale privind respectarea prevederilor legale în domeniul silvic, cu accent pe prevenirea și combaterea tăierilor ilegale, transportului neautorizat și altor abateri.

Mihai Găspărel, inspector-șef al Gărzii Forestiere Suceava, a precizat că dintre controalele desfășurate, 8 au fost acțiuni de fond sau parțiale în fondul forestier (toate formele de proprietate), în urma cărora a fost inventariat un volum de 67 mc masă lemnoasă tăiată ilegal, cu o valoare estimată la aproximativ 41.000 lei. Au fost constatate 3 infracțiuni de tăieri ilegale de arbori.

Au fost verificate 62 de parchete de exploatare a lemnului și 43 de acte de punere în valoare. Pe suprafața fondului forestier s-au mai desfășurat 26 de controale privind regenerările naturale și artificiale, materialul forestier de reproducere, perimetrele de ameliorare prin împăduriri și alte aspecte de management silvic.

În afara fondului forestier, au fost efectuate 35 de controale pe drumurile publice privind transportul materialelor lemnoase, precum și 8 controale la puncte de prelucrare și depozitare a lemnului. Ca urmare, au fost confiscate fizic 154 mc lemn și valoric alte 55 mc, totalizând peste 200 mc material lemnos sustras ilegal sau transportat fără documente legale.

Pentru buna funcționare a sistemului informatic SUMAL au fost necesare 180 de intervenții, incluzând verificări și corectări de stocuri, trasee și fotografii aferente transporturilor.

Au fost încheiate 50 de procese-verbale de constatare a contravențiilor silvice, prin care s-au aplicat amenzi în valoare totală de 107.000 lei.

În domeniul cinegetic, au fost efectuate 3 controale tematice, 3 controale privind criteriile de licențiere, 7 controale privind autorizarea și practicarea vânătorii, 5 controale privind achitarea tarifelor de vânătoare, o acțiune de prevenire a braconajului și 19 evaluări de trofee de vânat. Au fost întocmite 11 procese-verbale de contravenție cinegetică, cu amenzi în valoare de 11.250 lei, și au fost depuse 2 sesizări penale pentru fapte infracționale constatate. De asemenea, au fost verificate și soluționate 8 petiții cu tematică cinegetică.

În cadrul Direcției de Implementare și Avizare au fost verificate 31 de documentații pentru titluri de proprietate și au fost efectuate 13 recepții de lucrări de amenajare a pădurilor. Au fost emise 12 decizii pentru depășirea posibilității anuale de exploatare și 8 decizii pentru depășirea posibilității decenale, precum și 16 certificate de identitate pentru material forestier de reproducere.

Au fost realizate 62 de controale privind plantațiile de primă împădurire finanțate prin PNRR și 7 recepții de plantații din această categorie. Totodată, au fost întocmite 7 rapoarte de control anual pe măsura 8.1 din PNDR.