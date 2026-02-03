Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Colegiul Medicilor Suceava, parteneriat pentru educație medicală și promovarea vaccinării anti-HPV



Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Colegiul Medicilor Suceava au semnat un parteneriat strategic menit să faciliteze accesul elevilor și părinților la informații medicale corecte și fundamentate științific privind prevenția cancerului prin vaccinarea anti-HPV. Documentul a fost oficializat de prof. Nicolae-Ciprian Anton, inspector școlar general, și dr. Laura Coca, președinte al Colegiului Medicilor Suceava.

Parteneriatul vizează organizarea de sesiuni de informare și educație pentru sănătate în unitățile de învățământ din județ, cu accent pe beneficiile vaccinării împotriva virusului HPV – responsabil de apariția unor forme de cancer, inclusiv cancerul de col uterin. Medicii specialiști suceveni vor participa la ore de dirigenție, activități extrașcolare și în cadrul programului național „Săptămâna Altfel”, oferind elevilor posibilitatea de a adresa întrebări și de a primi răspunsuri directe de la profesioniști.

Scopul principal al inițiativei este promovarea unei educații pentru sănătate bazate pe dovezi științifice, în beneficiul copiilor și tinerilor. Profesorii și medicii subliniază că prioritatea rămâne binele elevului, iar dialogul se desfășoară într-un cadru corect și transparent, permițând decizii informate.

Participarea medicilor este strict informativă, vaccinarea rămânând opțională și neobligatorie. Decizia finală aparține exclusiv părinților, după o informare completă și riguroasă. Vaccinarea anti-HPV este inclusă în Programul Național de Vaccinare și este gratuită în România pentru tineri cu vârste între 11 și 26 de ani (fete și băieți), administrându-se prin medicii de familie sau în cadrul campaniilor organizate.

Această colaborare vine în contextul eforturilor naționale de creștere a ratei de vaccinare anti-HPV, măsură esențială pentru reducerea incidenței cancerelor asociate virusului. Prin implicarea directă în școli, parteneriatul își propune să contribuie la formarea unor generații mai bine informate și protejate.