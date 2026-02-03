Administrația Națională de Meteorologie emite noi atenționări Cod Galben: ger persistent, vânt puternic și risc de polei în mai multe regiuni



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți dimineața, 3 februarie 2026, o informare meteorologică și mai multe atenționări Cod Galben privind vremea deosebit de rece, intensificări ale vântului, polei, ghețuș și ninsoare viscolită la altitudini mari, valabile până joi seară, 5 februarie.

Potrivit informării meteo valabile până joi la ora 20:00, pe parcursul zilei de marți (3 februarie), vremea rămâne deosebit de rece local în regiunile sudice și estice, cu maxime între -8 și 0 grade și minime în general între -9 și -3 grade.

Din seara zilei de marți, vântul va avea intensificări în regiunile sud-vestice, iar de miercuri dimineața (4 februarie) și în cele estice, la munte și pe arii restrânse în rest, cu viteze de 40-50 km/h, iar la peste 1700 m rafale peste 70-80 km/h, viscolind trecător ninsoarea.

Temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării: ploaie în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia și Dobrogea, mixte în Maramureș, Transilvania, Moldova și la munte. Pe arii restrânse, îndeosebi în sud-vest, centru și nord-est, se va forma polei sau ghețuș, favorizând topirea stratului de zăpadă existent.

Cod Galben – temperaturi deosebit de scăzute

Interval 1: 3 februarie, ora 10:00 – 3 februarie, ora 20:00 În Oltenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei și a Munteniei, temperaturile vor fi cu 7-9 grade sub normalul perioadei, maximele încadrându-se între -8 și -4 grade.

Interval 2: 3 februarie, ora 20:00 – 4 februarie, ora 10:00 În Moldova, Oltenia și cea mai mare parte a Munteniei, minimele vor fi între -9 și -6 grade.

Cod Galben – intensificări ale vântului Interval: 4 februarie, ora 08:00 – 5 februarie, ora 20:00

Vântul va avea intensificări în județul Caraș-Severin și local în județul Timiș, cu viteze de 50-70 km/h. În Munții Banatului și în zona înaltă din vestul Carpaților Meridionali, rafalele vor atinge 90-100 km/h, viscolind trecător ninsoarea.