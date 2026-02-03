Voucher la gaze – ajutor real sau încă o promisiune? Asociația Energia Inteligentă: Românul își va plăti propriul voucher



În contextul creșterilor facturilor la gaze naturale în ianuarie 2026, ideea unui voucher de sprijin pentru consumatori pare o soluție binevenită pentru mulți români. Totuși, Asociația Energia Inteligentă (AEI) atrage atenția asupra riscurilor ca această măsură să devină mai degrabă o promisiune electorală decât un ajutor eficient, mai ales că România dispune deja de Legea consumatorului vulnerabil.

Propunerea anunțată de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, prevede un ajutor de 100 lei lunar pentru facturile la gaze, acordat pe o perioadă de șase luni (sezon rece), consumatorilor vulnerabili cu venituri sub 2.500 lei net lunar. Măsura ar urma să se aplice unui număr estimat de aproximativ un milion de consumatori, după eliminarea plafonării prețurilor la energie.

Asociația Energia Inteligentă, condusă de Dumitru Chisăliță, critică însă modul în care este gândită schema. Potrivit analizei AEI, la prețurile actuale de pe piață (oferte medii în jurul a 360 lei/MWh cu TVA inclus), un consumator dintr-o casă ar suporta o majorare suplimentară de circa 200 lei pe lună la factura de gaze, urmând să primească un voucher de 100 lei. „ Românul își va plăti propriul voucher”, subliniază Dumitru Chisăliță.

AEI estimează că aproximativ 500.000 de români s-ar încadra pentru vouchere, ceea ce ar implica o cheltuială bugetară de circa 300 milioane lei (pentru maximum șase luni de încălzire). În același timp, creșterea prețului gazelor ar genera venituri suplimentare la buget din TVA de aproximativ 800 milioane lei anual. Diferența de 500 milioane lei, plus alte taxe și accize estimate la circa 2,8 miliarde lei, ar însemna un câștig net pentru stat, în condițiile în care voucherele ar fi finanțate indirect din majorările plătite de consumatori.

Asociația subliniază inechitățile schemei: ajutorul uniform de 100 lei nu ține cont de venituri, consum real sau tip de locuință. Un exemplu ilustrativ arată discrepanțe majore în ponderea ajutoarelor:

Un pensionar cu pensie minimă (1.281 lei) locuind în casă: factura medie 1.160 lei, ajutoare totale (inclusiv voucher) acoperă 30% din factură, dar reprezintă 71% din venituri.

O familie cu doi copii și salariu minim (5.000 lei) în apartament cu două camere: factura 608 lei, ajutoare acoperă 57% din factură, dar doar 11% din venituri.

„De ce inventăm o nouă lege când există deja Legea consumatorului vulnerabil?”, se întreabă AEI.

Organizația solicită adaptarea și îmbunătățirea sistemului existent – simplificare birocratică, extindere criterii, criterii clare bazate pe venituri, averi, consum și eficiență energetică – în locul creării unui program paralel care riscă să genereze confuzie, costuri administrative suplimentare și ineficiență.

AEI susține principiul voucherelor, dar insistă ca acestea să fie finanțate din fonduri private, nu din majorările plătite de consumatori sau din taxe ascunse. „Ajutorul social trebuie să fie o formă de protecție reală, nu o măsură populistă sau o povară redistribuită pe ascuns”, afirmă Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

În concluzie, AEI consideră că voucherul propus, în forma actuală, riscă să fie un exercițiu de imagine. Soluția sustenabilă ar implica consolidarea mecanismelor existente și politici coerente pe termen lung, nu programe temporare care transferă costuri către alți consumatori sau buget.