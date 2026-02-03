Dragostea trece prin… provocări! „În pielea mea” aduce echipa filmului la Suceava chiar de Valentine’s Day



Cauți planul perfect pentru seara de 14 februarie? Anul acesta, de Ziua Îndrăgostiților, Suceava are parte de un eveniment special care pune relațiile sub lupă în cel mai comic mod posibil. Sâmbătă, de la ora 18:30, la Cinema City din Iulius Mall Suceava, are loc proiecția specială a comediei „În pielea mea”, în prezența actorilor și a echipei de producție!

Un weekend în care rolurile se inversează total

Filmul explorează, cu mult umor, eterna „luptă” dintre sexe. Patru cupluri decid să facă un experiment riscant: fetele vor face timp de un weekend activitățile băieților și invers. Fiecare tabără preia controlul total asupra programului celeilalte echipe, dar ceea ce începe ca o glumă nevinovată se transformă rapid într-un haos de proporții.

Este comedia ideală de văzut în cuplu sau cu gașca de prieteni, oferind o perspectivă proaspătă și ironică asupra provocărilor vieții în doi.

Întâlnire cu actorii tăi preferați

Regizorul Paul Decu a adunat o echipă de actori extrem de iubiți, care vor lăsa ecranul pentru a sta de vorbă cu publicul sucevean:

Echipa filmului: Sergiu Costache, Vlad Gherman, George Tănase, Gabriel Vatavu, Oana Gherman, Ioana State, Azaleea Necula și Alexandra Răduță.

Indiferent dacă ești într-o relație sau ești „single and ready to mingle”, „În pielea mea” este rețeta garantată pentru o seară plină de hohote de râs. Vino să vezi dacă băieții supraviețuiesc programului de fete și dacă fetele pot face față provocărilor „masculine”!