Șezătoarea Vicovenilor revine cu ediția a V-a: Tradiții, meșteșuguri și artiști populari la Centrul Cultural Bucovina din Vicovu de Sus

Cea de-a V-a ediție a Șezătorii Vicovenilor, eveniment cultural-educativ de referință pentru zona Bucovinei, va avea loc în perioada 3-6 februarie 2026 la Centrul Cultural Bucovina din Vicovu de Sus. Organizat de Asociația Culturală Flori Vicovene, în parteneriat cu Primăria Orașului Vicovu de Sus, Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Centrul Cultural Bucovina, evenimentul readuce în prim-plan vechiul obicei al șezătorii – un spațiu autentic de întâlnire, lucru comun, cântec și transmitere a tradițiilor între generații.

Șezătoarea Vicovenilor își propune să întărească coeziunea socială, să încurajeze dialogul intergenerațional și să promoveze patrimoniul cultural local prin ateliere de creație, expoziții, ore de cultură și spectacole artistice.

Anul acesta, evenimentul se desfășoară într-un spațiu nou – Centrul Cultural Bucovina –, care permite extinderea decorului și delimitarea clară a zonelor pentru ateliere.

Programul zilnic, între orele 14:00 și 22:00, este structurat în trei părți: ateliere de creație și vizite ale elevilor și oaspeților, Ora de cultură (cu invitați specialiști, profesori, inspectori școlari și etnografi) și spectacole artistice susținute de invitați.

Printre invitații speciali ai ediției din 2026 se numără: Călin Brăteanu, Taraful Obcina, Elena Pădure, Dana Dăncilă, Fanfara Stamate, Surorile Delia și Denisa Babalean, Formația Kristal, Narcisa Băleanu, Gabriela Manoli, Diana Sârbu, Taraful Florin Mucea, Laurențiu Marian, Ilie Dură, Alexandra Dan, Mihai Cotos & Orchestra, Elisabeta Șeremet, Laura Olteanu, Liliana Ursachi, Georgeta Schipor, Bianca Hrișcă, Diana Hrihor, Maria Țugui, Alexandru Cozaciuc, Viorel Pitic, Ionela Popescu, Mihai Hrincescu, Codruț Știrbu, Ioana și Sânziana Ștefan.

„Ediția a V-a ne găsește în casă nouă. Spațiul ne-a permis să ne extindem puțin mai mult cu decorul și avem două zone, astfel încât să putem delimita atelierele de creație. Avem ca invitați meșteri populari din diverse domenii, trei colecții etnografice și două expoziții cu icoane și desene. Programul evenimentului va fi structurat în trei părți: prima parte va debuta cu Atelierele de creație ale meșterilor, precum și cu vizitele și programele artistice ale elevilor, cât și ale oaspeților care vor veni să vadă ce se petrece la șezătoarea noastră. Zilnic, în cadrul evenimentului avem și o oră dedicată culturii, numită Ora de cultură, unde vom avea invitați diferiți specialiști din diferite domenii, profesori, inspectori școlari și etnografi care ne vor vorbi despre importanța păstrării acestor valori culturale pe care încă le mai avem. Ultima parte a programului zilnic este dedicată artiștilor care vor întreține atmosfera. Suntem vicoveni și avem cu ce ne mândri! Tradiția noastră înseamnă suflet, dreptate, demnitate și adevăr. De aici provenim și ne tragem seva sufletului!”, a declarat Liliana Ursachi, coordonatoarea proiectului.

Deschiderea oficială va avea loc marți, 3 februarie 2026, la ora 17:00, în prezența artiștilor invitați și a autorităților locale.

Participarea se face în costum popular, acesta fiind ținuta obligatorie pe toată durata evenimentului.