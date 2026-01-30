„Îndrăgostiții din pădurile Bucovinei” – oră de muzeu specială de Dragobete la Muzeul de Științele Naturii din Suceava



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Muzeul Național al Bucovinei invită micii exploratori și familiile lor la o lecție interactivă și plină de farmec: „Îndrăgostiții din pădurile Bucovinei”, programată în perioada 18 – 20 februarie 2026, cu ocazia sărbătorii tradiționale Dragobetele. Activitatea se adresează preșcolarilor și elevilor din clasele primare și gimnaziale și promite o incursiune fascinantă în lumea păsărilor monogame din natură.

Prin valorificarea patrimoniului naturalizat din depozitul de Ornitologie, participanții vor descoperi specii reprezentative de porumbei care trăiesc pe teritoriul României: porumbelul de stâncă, porumbelul de scorbură, guguștiucii și turturelele. Vor afla detalii științifice și curiozități despre habitat, perioada de cuibărire și clocire, tipul de hrană, comportamentul teritorial și social al acestor specii preponderent monogame – adevărați „îndrăgostiți” ai pădurilor bucovinene.

Lecția va include și comparații cu specii exotice din emisfera sudică (porumbelul păun, porumbelul cu coroană, porumbelul lovitură de pumnal, porumbelul dințat, porumbelul curcubeu, porumbelul cu capul roz) și din emisfera nordică (porumbelul cu aripi de smarald, porumbelul vrabie, porumbelul jelitor, porumbelul gulerat, porumbelul pitic), evidențiind diversitatea și adaptările fascinante ale Columbiformelor.

Evenimentul aduce și surprize legate de mitologia și simbolistica porumbeilor de-a lungul timpului, atât în România, cât și în lume, alături de aspecte privind importanța lor nutritivă, rolul în stabilirea rutelor de migrație și riscurile ameliorării genetice în crearea speciilor ornamentale.

„Îndrăgostiții din pădurile Bucovinei” este un proiect finanțat de Consiliul Județean Suceava și face parte din seria de activități educative ale Muzeului Național al Bucovinei, menite să apropie copiii de natură prin știință, povești și observații captivante. Locurile sunt limitate, iar înscrierile se fac la numărul de telefon 0230-213775 sau direct la Muzeul de Științele Naturii din Suceava.