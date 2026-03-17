Muncitor rănit după ce a căzut de pe o schelă pe un șantier din Rădăuți

Un muncitor a suferit răni luni, 16 martie 2026, în jurul orei 10:00, după ce a căzut de pe o schelă metalică de la aproximativ 3 metri înălțime, pe un șantier aflat pe strada Valea Seacă din municipiul Rădăuți.

Accidentul s-a produs în timpul programului de lucru, în timp ce angajatul unei societăți comerciale din Rădăuți monta schela metalică la un imobil în construcție. Muncitorul a alunecat și a căzut, fiind transportat ulterior cu autoturismul personal de un membru al familiei la Spitalul Municipal „Sf. Dr. Cosma și Damian” Rădăuți. Acolo a primit îngrijiri medicale și a fost diagnosticat preliminar cu fractură de coloană cervicală și fractură de claviculă.

Poliția Municipiului Rădăuți a fost sesizată telefonic de personalul medical al spitalului în jurul orei 10:31. Echipa de cercetare a locului faptei s-a deplasat imediat la șantier și a început verificările.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă ; nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în și vătămare corporală din culpă.

Cercetările sunt efectuate de lucrătorii Biroului de Ordine Publică Rădăuți – Compartimentul Proximitate, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți.