Patru șoferi prinși băuți la volan în Suceava, Rădăuți, Vatra Dornei și Dolhești – alcoolemii de până la 1,13 mg/l în aerul expirat



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii din județul Suceava au depistat, luni, 16 martie 2026, patru conducători auto care se aflau sub influența alcoolului. Toți au fost testați cu etilometrul și transportați la spitale pentru recoltarea probelor biologice, fiind deschise dosare penale în fiecare caz.

Primul incident a avut loc în jurul orei 15:00, pe raza comunei Dolhești, satul Dolheștii Mari. Un bărbat din localitate, care conducea un autoturism marca Opel, a fost oprit de polițiștii din cadrul Poliției Comunei Dolhești după ce efectua manevre agresive și nu păstra direcția de deplasare. Testarea a indicat o concentrație de 0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost transportat la Spitalul Municipal Fălticeni pentru recoltarea de probe de sânge.

Al doilea caz s-a înregistrat în jurul orei 12:45, pe strada Piața Unirii din municipiul Rădăuți. Un bărbat de 46 de ani, din Rădăuți, aflat la volanul unui autoturism marca BMW, a fost oprit de polițiștii din Compartimentul Rutier Rădăuți. Etilometrul a indicat 0,86 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul a fost dus la Spitalul Municipal Rădăuți, unde i-au fost recoltate două probe biologice de sânge, cu acordul său.

Al treilea incident a avut loc la ora 18:00, pe strada Zorilor din municipiul Suceava. Un bărbat de 58 de ani, din Suceava, care conducea un autoturism marca Dacia Sandero, a fost oprit de polițiștii Biroului Rutier Suceava în urma unui apel la 112. Testul a relevat 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava pentru prelevarea de mostre biologice.

Cel de-al patrulea caz s-a produs în jurul orei 18:30, pe raza municipiului Vatra Dornei. Un bărbat din localitate, aflat la volanul unui autoturism marca Ford Mondeo, a fost oprit de polițiștii din Compartimentul Rutier Vatra Dornei. Etilometrul a indicat o concentrație de 1,13 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul a fost condus la Spitalul Municipal Vatra Dornei, unde i-au fost recoltate două probe de sânge.

În toate cele patru cazuri, polițiștii au întocmit dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.