Premierul Ilie Bolojan susține că Guvernul a acordat ajutoare de urgență pentru localitățile sucevene afectate de inundațiile din vara trecută

Premierul Ilie Bolojan a vorbit vineri, 1 mai 2026, despre măsurile de sprijin acordate de Guvern localităților din județul Suceava afectate de inundațiile din vara anului trecut.

Șeful Executivului a precizat că s-au acordat deja ajutoare de urgență pentru cetățenii afectați, precum și ajutoare directe pentru autoritățile locale care au avut drumuri și rețele distruse.

„Guvernul României a acordat câteva ajutoare pentru aceste localități. Un prim ajutor de urgență pentru cetățenii care au fost afectați. De asemenea, ajutoare directe pentru autoritățile care au în proprietate drumuri, rețele care au fost distruse. În perioada următoare, pe baza analizelor modului în care s-au refăcut aceste infrastructuri distruse, a ceea ce mai rămâne eventual de executat guvernele pot lua în calcul acordarea de sprijin”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat principiul respectat în acordarea compensațiilor:

„Cei care au asigurările în bună regulă au primit toți banii care să le acopere pagubele integral, indiferent cât le-a dat asigurarea. Cei care aveau asigurări doar obligatorii au primit un bonus suplimentar care a fost mărit și dacă aveau autorizație de construire în bună regulă.”

Ilie Bolojan a atras atenția asupra importanței asigurărilor și a respectării legislației în construcții:

„Asigurarea locuințelor este un lucru bun și un lucru necesar. Intrarea în legalitate și asigurările sunt condiții de bază pentru a-ți proteja locuința dacă, Doamne ferește, dintr-o cauză naturală care nu este imputabilă nici proprietarului sau autorităților se întâmplă astfel de nenorociri.”

Declarațiile premierului vin ca un răspuns la solicitările venite din zonele afectate de inundații și subliniază necesitatea prevenirii prin asigurări și respectarea normelor legale în construcții, pentru a minimiza pagubele în cazul viitoarelor calamități naturale.