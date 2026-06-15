Sechestru pe pensiune, hale și camioane în dosarul cu lemn ilegal de la Vama și Frasin

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Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava a dispus, la data de 12 iunie 2026, măsuri asigurătorii de sechestru asupra mai multor bunuri imobile și mobile aparținând lui Luchian Vasile și societății TRANS LUKY SRL, în cadrul dosarului privind transportul și depozitarea ilegală de material lemnos.

Astfel, au fost puse sub sechestru:

Clădirea cu destinația Pensiune și restaurant „Codrii Bucovinei” , 3 imobile și 4 terenuri intravilane, toate situate în comuna Vama, sat Molid, județul Suceava;

, 3 imobile și 4 terenuri intravilane, toate situate în comuna Vama, sat Molid, județul Suceava; Un imobil format din sediu administrativ, 2 hale și 2 terenuri, situate în orașul Frasin;

3 autoutilitare, 2 remorci și o semiremorcă.

Măsurile au fost propuse de polițiștii Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol – Serviciul de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.

Reamintim că în acest dosar Vasile Luchian, administrator al TRANS LUKY SRL și cunoscut ca patron al Pensiunii Codrii Bucovinei, este cercetat alături de un angajat al său (Cosar Petrică) pentru o amplă activitate infracțională în domeniul silvic. Ancheta a identificat transportul ilegal a circa 1.700 mc de material lemnos (valoare estimată la 180.000 euro) și depozitarea a încă 2.500 mc fără proveniență legală (aproximativ 100.000 euro), prejudiciul total ridicându-se la aproape 300.000 de euro.

Suspecții sunt acuzați de transport de material lemnos fără avize, introducerea/modificarea de date în sistemul informatic silvic, deținerea de stocuri cu diferențe mari față de evidențele scriptice, precum și alte infracțiuni prevăzute de Legea 331/2024 (Noul Cod Silvic).

Măsura controlului judiciar a fost prelungită pentru cei doi suspecți, iar cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.