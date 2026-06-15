Înșelăciune de peste 100.000 lei la Dolhești: Administrator de firmă, păcălit prin telefon de „angajați” ai unei instituții financiare

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Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Fălticeni anchetează o nouă cauză de înșelăciune comisă prin metode specifice transferurilor bancare. Un administrator al unei societăți comerciale din comuna Dolhești a fost păcălit și prejudiciat cu 100.190 lei.

Potrivit comunicatului Poliției Județene Suceava, la data de 11 iunie 2026, în jurul orei 11:30, bărbatul a fost contactat telefonic de o persoană care s-a recomandat ca angajată a unei instituții cu atribuții în domeniul financiar-fiscal. Femeia i-a spus că este suspectat de spălare de bani din cauza unor tranzacții efectuate și l-a convins să transfere 100.190 de lei din contul personal și din contul firmei în alte două conturi indicate de ea, sub pretextul „verificării” sau „protejării” sumelor.

Victima a efectuat transferurile, iar a doua zi, pe 12 iunie, a sesizat poliția.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, prevăzută de art. 244 alin. (1) din Codul Penal.

Polițiștii suceveni reiau atenționările asupra metodelor tot mai sofisticate de înșelăciune:

Infractorii contactează victimele prin telefon, prezentându-se ca angajați ai băncii, ANAF, Poliției sau altor instituții oficiale. Ei creează o stare de urgență („contul este compromis”, „există o tranzacție suspectă”, „trebuie să acționați imediat”) și cer date personale, coduri de autorizare sau chiar îndrumă victima să efectueze transferuri către conturi controlate de ei.

Semne de alarmă:

Presiune mare pentru acțiune imediată;

Solicitarea de coduri SMS, parole sau date bancare prin telefon;

Link-uri sau aplicații suspecte;

Numere de telefon care par oficiale, dar nu sunt.

Reguli de aur pentru protecție:

Nicio instituție bancară sau statală nu solicită date sensibile prin telefon;

Verificați întotdeauna informațiile prin canale oficiale;

Nu instalați aplicații la cererea unui „angajat”;

Dacă aveți dubii, închideți apelul și contactați direct banca.

Ce trebuie să faceți dacă ați căzut victimă:

Blocați imediat cardurile și conturile;

Anunțați banca pentru a încerca recuperarea sumelor;

Sesizați Poliția cât mai repede.

Polițiștii recomandă prudență maximă și verificarea oricărei solicitări suspecte. Cetățenii sunt sfătuiți să acceseze site-ul www.sigurantaonline.ro pentru informații utile despre securitatea online.

Cercetările în acest caz continuă pentru identificarea autorilor.