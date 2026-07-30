Handbaliștii de la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava s-au calificat în semifinalele Jocurilor Europene Universitare

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Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava s-a calificat în semifinalele Jocurilor Europene Universitare la handbal masculin, după ce a învins joi după-amiază reprezentanta Universității Tehnice din Dresda (Germania), cu scorul de 38-28 (18-13).

Echipa suceveană a controlat meciul de la un capăt la altul și a obținut o victorie clară, care îi asigură prezența în semifinală. Principalii marcatori ai partidei au fost Botond Balazs (11 goluri) și Emanuel Șerban (8 goluri). Au mai punctat Bogdan Niculaie (5), Teodor Ilucă (4), Cătălin Zarițchi (2), Eduard Rusu (2), Andrei Bruj (2), Codrin Dascălu (2), Codrin Radu (1) și Alexandru Bologa (1). În teren au mai evoluat Dragoș Podovei, Răzvan Rîpă, Sorin Grigore și Bogdan Doboșeru.

Staff-ul tehnic al formației este format din Iulian Andrei (șeful delegației), Răzvan Gavriloaia (antrenor principal), Bogdan Șoldănescu (antrenor secund) și George Morari (kinetoterapeut).

Handbaliștii pregătiți de Răzvan Gavriloaia și Bogdan Șoldănescu vor lupta pentru un loc în finală vineri, de la ora 20:30, când vor întâlni învingătoarea meciului dintre Universitatea din Duisburg-Essen (Germania) și Universitatea din Zagreb (Croația). În cealaltă semifinală se vor înfrunta Universitatea din Alicante (Spania) și Universitatea din Oslo (Norvegia).