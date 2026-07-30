Aproximativ 40 de tineri din Ansamblul Folcloric „Gelu Constantinescu” vor reprezenta Bucovina la Festivalul Internațional de Folclor „Kostoski” din Ohrid, cu sprijinul Consiliului Județean Suceava

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Mai mulți copii și tineri, membri ai Ansamblului Folcloric „Gelu Constantinescu”, au vizitat joi Consiliul Județean Suceava, înaintea plecării de săptămâna viitoare la Festivalul Internațional de Folclor „Kostoski”, care va avea loc la Ohrid, în Macedonia de Nord. Aproximativ 40 de dansatori vor reprezenta astfel Bucovina pe scena unui eveniment internațional important.

Tinerii s-au întâlnit cu vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Nicolae Robu, care le-a urat succes și i-a încurajat să reprezinte cu mândrie județul Suceava și tradițiile bucovinene. Participarea are loc în cadrul unui proiect derulat de Asociația EUROACTIV și finanțat de Consiliul Județean Suceava, prin Legea nr. 350/2005, cu suma de 15.000 de lei.

Proiectul face parte din cele 72 de proiecte culturale și sportive finanțate în acest an de administrația județeană, în cadrul celei mai mari sesiuni de finanțări nerambursabile organizate până acum de Consiliul Județean Suceava. Sprijinul acordat de instituție este completat de Centrul Cultural „Bucovina”, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean, care va acoperi cheltuielile de deplasare ale ansamblului.

„Sunt copii foarte talentați, care au muncit mult și care, deși unii dintre ei provin din familii cu posibilități materiale reduse, au găsit în dans și în tradițiile populare un spațiu în care se pot exprima și dezvolta. Participarea la un festival internațional este o experiență importantă pentru ei, atât din punct de vedere artistic, cât și personal. Mă bucur că îi putem sprijini și sunt convins că vor reprezenta frumos Bucovina și județul Suceava”, a declarat vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Nicolae Robu.

Prin această finanțare, administrația județeană continuă să susțină activitățile care promovează valorile tradiționale și oferă tinerilor din județ oportunitatea de a se afirma pe plan internațional.