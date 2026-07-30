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Bărbat în stare foarte gravă după ce și-a incendiat stâna la Ostra, preluat de ambulanță cu arsuri pe 90 la sută din suprafața corpului.


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Un bărbat în vârstă de 64 de ani a suferit arsuri de gradele II, III și IV pe aproximativ 90% din suprafața corporală, după ce și-a dat foc la o stână din localitatea Ostra. Incidentul a necesitat intervenția rapidă a echipajelor Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.

Potrivit declarației purtătorului de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, dr. Dan Teodorovici, bărbatul a fost preluat în stare gravă de o ambulanță tip B. Echipajul a predat ulterior pacientul unui echipaj tip C din Suceava, care fusese trimis în întâmpinare pentru a asigura o îngrijire medicală de nivel superior.

Pacientul a fost stabilizat pe parcursul transportului și dus la Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava. Starea sa de sănătate rămâne în continuare foarte gravă.

Ancheta pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care a avut loc incendierea stânei și a arsurilor suferite de bărbat este în curs de desfășurare.

Incidentul a avut loc în ziua în care mii de crescători de ovine și caprine protestează la București pentru salvarea sectorului ovin din România.


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