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Adolescent ucrainean rănit după ce a căzut de pe bicicletă în pădurea Zamca


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Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată miercuri după amiaza prin 112 cu privire la faptul că un copil a căzut de pe bicicletă în pădurea din cartierul Zamca și este inconștient.

La fața locului s-au deplasat lucrători din cadrul Biroului de Ordine Publică, care au constatat că, într-o zonă împădurită din cartierul Zamca, un minor de 16 ani, cetățean ucrainean, se dezechilibrase și căzuse de pe bicicletă în timp ce se deplasa prin pădure.

Un echipaj de ambulanță a intervenit pentru a-i acorda îngrijiri medicale, iar ulterior minorul a fost transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava pentru investigații și îngrijiri de specialitate. Acesta a fost diagnosticat cu policontuzii, traumatism cranio-cerebral cu pierderea cunoștinței, amnezie retrogradă și contuzie toraco-abdominală, fiind internat pentru observație.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Suceava – Biroul Ordine Publică au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.


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