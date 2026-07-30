Accident rutier în Calafindești. Un tânăr de 20 de ani, rănit după ce motocicleta pe care o conducea a lovit o autoutilitară

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Poliția orașului Siret a fost sesizată miercuri, 29 iulie 2026, în jurul orei 16:52, prin apel la 112, cu privire la un accident rutier produs pe raza comunei Calafindești. În eveniment au fost implicate o autoutilitară și o motocicletă, soldat cu vătămarea corporală a conducătorului motocicletei și cu pagube materiale.

Foto simbol

Potrivit cercetărilor, un tânăr de 20 de ani din Calafindești conducea o motocicletă Yamaha YZ450, neînmatriculată, pe strada Imașului, din direcția pădurii Calafindești către DJ 209D. În dreptul imobilului cu numărul 13, o autoutilitară Mercedes Atego, condusă de un bărbat de 42 de ani din comuna Frătăuții Noi, care circula dinspre DJ 209D către pădure, a pătruns pe sensul opus de mers pentru a vira la dreapta. În aceste condiții, motocicleta a lovit lateral autoutilitara.

Conducătorul motocicletei a fost rănit și transportat cu ambulanța la Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava. Medicii l-au diagnosticat cu traumatism prin accident rutier, traumatism cranio-cerebral, contuzie de coloană cervicală, contuzie toraco-abdominală și contuzie la ambii genunchi. La spital i-au fost recoltate două probe biologice de sânge.

Șoferul autoutilitarei a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul motocicletei nu a putut fi testat, fiind în stare de inconștiență.

Din verificări a reieșit că tânărul de 20 de ani deține permis de conducere pentru mai multe categorii, însă nu și categoria A, necesară pentru a conduce motocicleta Yamaha YZ450. În plus, vehiculul nu era înmatriculat sau înregistrat.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul cu permis necorespunzător categoriei din care face parte și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat. Cauza urmează să fie soluționată de formațiunea de poliție rutieră.