Accident rutier în lanț pe DN 2 între Dărmănești și Dănila cu două persoane rănite

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La data de 29 iulie 2026, în jurul orei 16:46, pe DN 2, între localitățile Dărmănești și Dănila, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme, soldat cu vătămarea corporală a două persoane.

Potrivit primelor cercetări ale lucrătorilor din cadrul Biroului Rutier Suceava, evenimentul a avut loc la kilometrul 451+500. Un bărbat de 37 de ani, din comuna Frătăuții Noi, care circula dinspre Dănila spre Dărmănești, nu a păstrat distanța regulamentară față de autoturismul Mercedes Benz care circula în fața sa, condus de un bărbat de 49 de ani din comuna Șcheia. În urma coliziunii față-spate, vehiculul acestuia din urmă a fost proiectat în autoturismul care circula în fața sa, un Mercedes Benz condus de o femeie de 60 de ani din municipiul Suceava.

În urma impactului, doi ocupanți ai unuia dintre autoturismele Mercedes Benz au suferit leziuni corporale și au fost transportați la Unitatea de Primiri Urgențe Suceava. Bărbatul de 49 de ani a fost diagnosticat cu traumatism ușor prin accident rutier, iar o minoră de 12 ani, din comuna Dornești, a suferit traumatism cranio-cerebral fără pierderea cunoștinței și contuzie toraco-abdominală. Conducătorii celor trei vehicule au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative. Cercetările sunt continuate