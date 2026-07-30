Tânăr din Pârteștii de Jos reținut în arest după ce a condus fără permis și a încercat să folosească actele altcuiva

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La data de 29 iulie 2026, în jurul orei 16:30, un echipaj al Postului de Poliție Izvoarele Sucevei a oprit pentru control un autoturism Land Rover pe drumul comunal 86A, în satul Bobeica, comuna Izvoarele Sucevei.

Conducătorul auto a prezentat polițiștilor un permis de conducere și o carte de identitate care, în urma verificărilor, s-au dovedit a aparține pasagerului de pe scaunul din dreapta față, un tânăr de 20 de ani din comuna Comănești. Șoferul, un bărbat de 25 de ani din comuna Pârtești de Jos, a încercat astfel să inducă în eroare oamenii legii, atribuindu-și o identitate falsă și pretinzând că deține permis de conducere.

Verificările efectuate pe aplicația e-DAC au confirmat că bărbatul de 25 de ani nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Testul cu aparatul etilometru a arătat o concentrație de 0,00 mg/l alcool în aerul expirat.

Conducătorul auto și pasagerii au fost amprentați și fotografiați. Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals privind identitatea și conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

Urmărirea penală a fost confirmată față de suspect, iar organele de cercetare penală au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore. Tânărul a fost depus la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.