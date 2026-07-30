Marcaje rutiere pe strada Aurora din Burdujeni, după finalizarea lucrărilor de reabilitare



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a anunțat joi că pe strada Aurora din cartierul Burdujeni au fost realizate marcajele rutiere, la o lună după finalizarea lucrărilor de reabilitare a carosabilului și a trotuarelor.

Într-o postare pe rețelele sociale, edilul a subliniat că „schimbarea profundă începe din locul cel mai apropiat de oameni: strada pe care locuiesc”. Acesta a precizat că, după finalizarea reabilitării, a venit rândul marcajelor, ca parte a unui proces de modernizare realizat treptat, cartier cu cartier.

„Nu mă laud. Vreau doar, în cuvinte puține (și fapte multe), să spun că încet încet, cartier cu cartier, Suceava merge înainte spre o normalitate pe care cu toții ne-o dorim”, a scris primarul Vasile Rîmbu.