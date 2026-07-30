Suceava: 216 cazuri de violență înregistrate în anul școlar 2025-2026, din care 164 ușoare. Poliția a derulat 15 proiecte și campanii de prevenire

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Prefectul județului Suceava, Bogdan-George Păstrăv, a prezidat joi, 30 iulie 2026, ședința ordinară a Colegiului Prefectural, în prezența subprefectului Camelia Damian și a șefului Serviciului Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate, Situații de Urgență și Afaceri Europene, Florin Sinescu. Unul dintre cele două puncte principale de pe ordinea de zi a vizat creșterea gradului de siguranță școlară în unitățile de învățământ și în zonele adiacente, cu prezentarea realizărilor, a deficiențelor și a măsurilor propuse.

Materialele au fost susținute de inspectorul școlar general Nicolae Ciprian Anton (Inspectoratul Școlar Județean Suceava), comisarul-șef de poliție Ionuț Epureanu (adjunct al șefului Inspectoratului de Poliție Județean Suceava), colonelul Ilie Iulian Macoveiciuc (prim-adjunct al inspectorului-șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava) și inspectorul principal de poliție Vasile Sidor (Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Suceava).

Situația cazurilor de violență

Potrivit raportului anual al Inspectoratului Școlar Județean Suceava, în anul școlar 2025-2026 au fost înregistrate 216 cazuri de violență în mediul școlar (120 în mediul rural și 96 în urban).

Cea mai mare parte, 164 de cazuri, reprezintă forme ușoare de violență între elevi sau preșcolari: atingere nedorită fără conotație sexuală, scuipat, îmbrâncire, trântire, aruncare cu obiecte, ton ridicat, tachinare, ironii, insulte, poreclire sau intimidare.

Cazurile grave de violență între elevi s-au ridicat la 30: 6 de bullying, 22 de vătămare corporală/lovire/aruncare cu obiecte, 3 de imobilizare a copilului, 5 de amenințare, șantaj, hărțuire, calomnie sau terorizare, 2 de atingeri nedorite sau solicitări cu conotație sexuală și 2 de instigare la violență, ură sau discriminare. Nu au fost înregistrate cazuri de cyberbullying, grooming, agresiune sexuală, trafic de minori sau omor.

Violența personalului unităților de învățământ asupra elevilor a fost semnalată în 3 cazuri (toate în mediul rural): un caz de neglijare, unul de injurii/jigniri și unul de vătămare corporală.

Elevii au comis 10 fapte grave de violență asupra personalului școlii: un caz de bullying, 3 de vătămare corporală, unul de amenințare/șantaj/hărțuire, 2 de semne obscene sau limbaj cu conotații sexuale și 3 de acțiuni care au provocat traume emoționale.

Alte situații semnalate (9 cazuri) includ portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase (2), distrugerea bunurilor școlii (6) și un furt sau tentativă de furt. Nu au existat cazuri de consum de substanțe psihoactive, trafic de stupefiante, jocuri de noroc, automutilare sau suicid.

Activitățile Poliției și infrastructura de securitate

Inspectoratul de Poliție Județean Suceava a raportat că, în anul școlar 2025-2026, în incinta și zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar s-au înregistrat 80 de fapte de natură penală, din care 73 infracțiuni privind siguranța școlară, cu 8 fapte mai multe față de anul anterior.

La nivelul județului funcționează 222 de unități cu personalitate juridică, care cumulează 732 de unități școlare publice și private. Dintre acestea, 447 (61%) dispun de sisteme de securitate: 53 doar cu pază umană, 311 exclusiv cu sisteme de alarmare și 83 cu ambele.

IPJ Suceava a derulat 15 proiecte și campanii dedicate creșterii siguranței școlare, printre care: „Scoate violența școlară din anonimat!” (în cadrul campaniei „Tăcerea e tot violență. Vocea ta e soluția”), „Dorințe îndeplinite la vârste potrivite”, „Traficul de droguri nu e combinație”, „Viață fără dependențe”, proiectul L.I.B.E.R., R.E.A.D. (prevenirea violenței sexuale și de gen), Programul Național „Siguranța on-line”, „Setează siguranța copilului tău”, „Școala Siguranței TEDI”, „Siguranța nu este un artificiu”, „Fără Discriminare”, campania „16 zile de activism împotriva violenței asupra femeii și de gen”, proiectul de prevenire a radicalizării „Un block salvează viața!” și campanii de prevenire a apelurilor false la 112 și a bullyingului/cyberbullyingului pe timpul vacanței de vară.

Riscuri identificate și măsuri propuse

Printre vulnerabilitățile semnalate se numără: gradul redus de conștientizare a comunității privind prevenirea criminalității, degradarea procesului educațional și ineficiența unor măsuri de sancționare, posibilitățile reduse de supraveghere a elevilor în pauze, numărul mare de minori lăsați fără supraveghere din cauza plecării părinților la muncă în străinătate, timpul petrecut în mediul online și acceptarea de prietenii sau întâlniri cu persoane necunoscute, precum și imitarea unor comportamente riscante din mediul virtual.

În cadrul ședinței au fost prezentate și măsurile de consolidare a cooperării interinstituționale, continuarea identificării vulnerabilităților, punerea în aplicare a Planului Teritorial Cadru de Acțiune pentru siguranța școlară 2024-2027 și derularea proiectelor comune de prevenire.

Prefectul Bogdan-George Păstrăv a apreciat activitatea instituțiilor implicate și a subliniat necesitatea continuării colaborării, astfel încât siguranța elevilor să rămână o prioritate constantă. Instituția Prefectului va monitoriza în continuare implementarea măsurilor asumate.