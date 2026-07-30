HitFest Bucovina, primul festival de amploare din Gura Humorului. Trei zile de hituri din anii ’80, ’90 și 2000, între 7 și 9 august

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Prima ediție a Festivalului HitFest Bucovina își propune să aducă muzica live și petrecerile tematice mai aproape de tinerii din orașele mici, să creeze noi motive de călătorie în regiune și să transforme evenimentul într-un punct de întâlnire pentru comunitățile locale, artiști și vizitatori. Festivalul se va desfășura între 7 și 9 august 2026, la Gura Humorului, și combină hiturile care au marcat trei generații cu o producție de anvergură și activități pentru toate vârstele.

Proiectul este organizat de compania locală care deține Hotel Aldi din Gura Humorului, în parteneriat cu Fundația Te Aud România – în calitate de organizator cultural și coordonator al componentelor de implicare a tinerilor – și Consiliul Județean Suceava. Scopul declarat este consolidarea Bucovinei ca destinație culturală activă, în care patrimoniul și tradițiile locale coexistă cu expresiile culturale contemporane.

„Ne-am dorit să construim un eveniment care să pună Bucovina pe harta marilor festivaluri din România și care să contribuie la dezvoltarea economică, turistică și culturală a zonei. HitFest Bucovina este rezultatul unei colaborări solide între mediul privat, instituțiile publice și sectorul neguvernamental”, a transmis Dani Rîpan, organizator al festivalului.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a subliniat importanța unor evenimente moderne de anvergură: „Vedem cum marile festivaluri de muzică reușesc să aducă zeci de mii de oameni într-un singur loc și să crească vizibilitatea orașelor și regiunilor în care sunt organizate. Și Bucovina poate avea festivaluri puternice, cu identitate proprie. HitFest Bucovina este un început și îmi doresc să devină, în timp, un reper pentru Gura Humorului și pentru întregul județ.”

Din partea Fundației Te Aud România, fondatoarea Gabriela Andronache a explicat că festivalul răspunde unei nevoi reale: „În ultimii ani, ne-am întâlnit cu foarte mulți tineri care își doresc mai multe oportunități de participare culturală chiar în comunitățile lor. HitFest Bucovina s-a născut din această nevoie. Ne dorim ca acest festival să fie mai mult decât o serie de concerte; vrem să fie un spațiu de întâlnire, de inspirație și de apartenență.”

Line-up-ul celor trei zile

Capul de afiș al primei seri, 7 august, este Haddaway, alături de L.A, Denisa Puițău, Trupa Axiome, DJ Pedro și DJ Campo.

Pe 8 august vor urca pe scenă Fun Factory, Ciro de Luca, Trupa Rao, Yanis și Sofia Vasile.

Ultima zi, 9 august, îi aduce pe Georgiana Lobonț, Dony & Christian D, Provincialii, DJ Alex Man și DJ Alovski.

Cele trei seri vor fi prezentate de Liviu Vârciu, alături de MC Stélisse, MC Deeix, MC Alyssia și artiștii invitați.

Producția include o scenă mobilă de mari dimensiuni, show de lumini, efecte speciale și spectacol pirotehnic. Atmosfera retro va fi completată de decoruri tematice, dansatori costumați, mascote, momente de acrobație, sway pole și o zonă dedicată copiilor. Festivalul va avea și o zonă de sport și mișcare, cu activități recreative menite să încurajeze un stil de viață activ.

Bilete și facilități

Biletul pentru o zi costă 94 de lei (plus taxe de procesare), iar abonamentul pentru toate cele trei zile – 250 de lei plus taxe. Copiii până la 14 ani au acces gratuit dacă sunt însoțiți de un adult cu bilet valabil. Locuitorii din Gura Humorului beneficiază de o reducere de 50%, pe baza actului de identitate, la punctele fizice de vânzare, în limita primelor 1.000 de bilete.

Organizatorii își propun ca HitFest Bucovina să devină un reper anual pentru regiune, un eveniment care să atragă turiști, să stimuleze economia locală și să ofere tinerilor din Bucovina experiențe culturale de calitate, chiar aproape de casă.