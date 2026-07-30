Şcoala de vară francofonă de la Suceava a reunit copiii într-o experiență interactivă de două săptămâni: limba franceză învățată prin joc, artă, sport și întâlniri interculturale

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În perioada 13-24 iulie, Alianţa Franceză din Suceava a organizat a doua serie a Şcolii de vară francofone „Parlons le français en vacances!”, ediţia a VII-a. Evenimentul a oferit copiilor participanţi cursuri de limba franceză şi ateliere interactive desfăşurate în spaţiul generos al Şcolii Gimnaziale nr. 1 Suceava.

Sub coordonarea profesorilor Tamara Sabin şi Emilian-Bogdan David, alături de formatorii Nastia Amarie, Melania Băbăscu, Adina Vrabie, Mihaela Șerban şi Cristina Andronic, precum şi de doctoranzii senegalezi Sokhna Diouf şi Ali Konaté, micii francofoni au făcut primii paşi în limba franceză, au legat prietenii şi au trăit momente de neuitat. Echipa de formatori români şi africani, sprijinită de un grup de voluntari entuziaşti, a propus numeroase activităţi şi jocuri interactive. Copiii au descoperit că limba franceză poate fi învăţată cu zâmbetul pe buze, prin joc, activităţi creative şi experienţe care transformă fiecare zi într-o aventură.

Cele două grupe de cursanţi s-au implicat în ateliere de comunicare pe teme precum sport, muzică, mass-media, sănătate şi noile tehnologii. Programul a combinat partea de învăţare a limbii cu activităţi educative, culturale, de creaţie şi sportive, care au completat într-un mod atractiv cunoştinţele dobândite.

În prima zi, copiii au participat la un atelier de caricatură susţinut de graficianul şi caricaturistul Mihai Pânzaru-PIM, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România. Aceştia au descoperit tehnici de realizare a unei caricaturi, şi-au exprimat creativitatea şi au comunicat în limba franceză într-un mod relaxat şi original.

A doua zi a debutat în acordurile imnului Franţei, marcând Ziua Naţională a Franţei. Copiii au confecţionat steaguri şi cocarde şi au decorat tricouri albe cu simbolurile Franţei şi expresii în limba franceză. Atelierul dedicat acestei sărbători a avut loc în studioul televiziunii Intermedia, unde jurnalista Cătălina Biholar le-a arătat participanţilor culisele activităţii din redacţie. Copiii au experimentat rolul de prezentator de televiziune, iar programul s-a încheiat cu un atelier de muzică şi teatru susţinut de artista Claudia Pavel.

Un alt moment important a fost atelierul de prim ajutor organizat de echipa Serviciului de Ambulanţă Suceava, în cadrul căruia participanţii au învăţat tehnici esenţiale pentru a fi în siguranţă şi a-i ajuta pe cei din jur.

Sportul şi dansul au ocupat un loc important în program. Tinerii francofoni au urmat un curs de înot la bazinul olimpic al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, sub coordonarea conf. univ. dr. Elena Vizitiu Lakhdari. Au participat, de asemenea, la jocuri dinamice animate de profesorii şi voluntarii Asociaţiei Judeţene „Sportul pentru Toţi” Suceava, care au promovat starea de bine, competitivitatea şi spiritul de echipă. La Bucovina Dance Studio, sub îndrumarea instructorului Alexandra Ungureanu, copiii au pregătit un moment de flashmob, au învăţat paşi de dans şi au colaborat pentru a transpune în mişcare cântece în limba franceză.

O zi captivantă a fost şi cea petrecută la Logischool Suceava, unde cursanţii au explorat robotica, programarea, modelarea 3D şi designul 3D. Au construit şi programat roboţi, au creat jocuri interactive bazate pe algoritmi şi au realizat proiecte de artă digitală.

Creativitatea a fost pusă în valoare şi în atelierul coordonat de artistul plastic Konstantyn Ungureanu-Box. Pornind de la fabula „Bivolul şi coţofana”, micii artişti au exprimat prin desen perspective personale asupra personajelor, descoperind legăturile dintre pictură, literatură şi muzică. Atelierul de muzică susţinut de profesoarele Adriana Caliniuc şi Cosmina Pelin a completat partea artistică, punând accent pe ritm, cântec, muncă în echipă şi coordonare.

Pe tot parcursul celor două săptămâni, dialogul francofon autentic cu doctoranzii senegalezi Sokhna Diouf şi Ali Konaté, de la Universitatea din Dakar, a transformat Şcoala de vară într-o experienţă interculturală unică. Aceştia au propus activităţi interactive specifice spaţiului francofon, lărgind orizontul copiilor.

Această ediţie a fost posibilă datorită partenerilor Alianţei Franceze: Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Primăria Municipiului Suceava, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Şcoala Gimnazială nr. 1 Suceava, Muzeul Naţional al Bucovinei, Asociaţia Română a Profesorilor Francofoni – filiala Suceava, Casa de Cultură a Studenţilor din Suceava, Televiziunea Intermedia, Asociaţia Judeţeană Sportul pentru Toţi, Logischool, Bucovina Dance Studio şi Serviciul Judeţean de Ambulanţă Suceava.