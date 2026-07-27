Vara aceasta, alege să faci yoga, pilates și fitness la Iulius Mall Suceava și intri în curs pentru un city break la Milano

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Cum ar fi dacă o oră de yoga, pilates sau fitness ți-ar putea aduce următoarea escapadă la Milano? La Iulius Mall Suceava, serile dedicate mișcării în aer liber vin cu un bonus: fiecare participare îți oferă șansa de a câștiga un city break în capitala modei. Iar programul săptămânii nu se oprește aici: te poți bucura de filme în aer liber alături de întreaga familie și ateliere pentru copii. Accesul la toate activitățile este gratuit.

Săptămâna ta începe într-o notă relaxantă pentru că luni, de la ora 19.00, parcul Iulius Mall Suceava găzduiește o nouă seară de yoga. Este ocazia perfectă să te deconectezi după o zi aglomerată și să te bucuri de liniștea unei seri de vară petrecute în aer liber.

Iar marțea aduce și mai multă energie la Iulius Mall Suceava. De la ora 19.00, poți participa la o sesiune de pilates în parc, unde îți reîncarci bateriile. Exercițiile sunt adaptate tuturor nivelurilor și pun accent pe postură, mobilitate și tonifiere. În plus, participarea la serile de sport îți aduce o șansă de a câștiga un city break la Milano. După ce primești un cartonaș de la instructor, îl duci la Centrul Info și ești înscris în cursa pentru o vacanță în capitala modei.

Un film bun sub cerul liber? Sună mereu bine. Miercuri, de la ora 19.00, în parcul Iulius Mall Suceava rulează „The Amateur”, un thriller de acțiune și spionaj, cu Rami Malek în rolul lui Charlie Heller. Un criptograf CIA pornește într-o misiune plină de suspans, în care inteligența și determinarea devin cele mai puternice arme.

Joi, de la ora 19.00, parcul Iulius Mall Suceava îi așteaptă pe pasionații de sport la o nouă sesiune de fitness în aer liber. Vei avea parte de un antrenament dinamic și de o atmosferă plină de energie. Tot joi, de la ora 20.30, vei viziona, pe ecranul amplasat în parc, unul dintre cele mai urmărite reality show-uri dedicate cuplurilor.

Weekend-ul aduce activități pentru întreaga familie. Sâmbătă, între orele 16.00 și 19.00, în zona Stradivarius, cei mici pot participa la atelierul handmade susținut de Matei Căldăruș, de la Abur Studio, unde vor realiza piese din piele naturală. Atelierul este organizat în trei serii a câte 20 de participanți, iar înscrierile se fac la Centrul Info.

Duminică, de la ora 18.00, pe ecranul din parc va rula animația „Hopperi”, cea mai nouă producție Pixar. Filmul urmărește aventura lui Mabel, o studentă pasionată de animale care reușește să comunice direct cu animalele și să afle secrete din lumea lor, în timp ce încearcă să protejeze natura.

Trăiește vara la Iulius Mall Suceava! Bucură-te de experiențe, mișcare și relaxare și ai șansa de a câștiga o vacanță!