Lucian Harșovschi: Baza Sportivă din Suceava stă părăsită la peste un an de la inaugurare. O bază sportivă nu este construită pentru a fi admirată din spatele unui gard

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Consilierul local Lucian Harșovschi, fost viceprimar al municipiului Suceava, a criticat modul în care este administrată Baza Sportivă amenajată cu fonduri ale Companiei Naționale de Investiții la mai bine de un an și trei luni de la inaugurarea acesteia. Într-o declarație publică, el a subliniat că o astfel de investiție nu este menită să fie admirată din spatele unui gard, ci să fie folosită.

Harșovschi a precizat că actuala administrație nu a avut nicio contribuție la realizarea obiectivului și a făcut un apel la atragerea de fonduri guvernamentale, europene și din alte surse externe nerambursabile, nu doar la utilizarea banilor proveniți din taxele și impozitele plătite de suceveni. „Am făcut acest apel și în ședința Consiliului Local din luna iunie și îl repet și acum: faceți un parteneriat cu sucevenii!”, a transmis consilierul.

El a ținut să clarifice că nu există nicio hotărâre a Consiliului Local prin care baza sportivă să fie dată în administrarea echipei de fotbal, așa cum s-ar fi anunțat. Dreptul de utilizare, a spus el, este una, iar administrarea este cu totul altceva.

Scopul investiției a fost clar, a subliniat Harșovschi: să ofere condiții moderne pentru copiii și tinerii din Suceava, pentru cluburile sportive locale și pentru dezvoltarea sportului de masă.

Baza sportivă include un teren de fotbal cu dimensiuni omologate UEFA (105 × 68 m), dotat cu instalație de nocturnă, un teren multifuncțional pentru handbal, baschet, volei și tenis, precum și o clădire destinată vestiarelor, cu regim de înălțime P+1E, construită pe o suprafață de 395,88 mp și cu o suprafață desfășurată de 520,96 mp. Obiectivul a fost finanțat de Compania Națională de Investiții, valoarea proiectului fiind de 5.232.274,98 lei (fără TVA).

Harșovschi a încheiat observând că, atunci când tinerii ajung să sară gardul pentru a folosi un teren construit din bani publici, problema nu este la ei, ci la modul în care sunt administrate investițiile. „Rolul administrației este să deschidă porțile, nu să le închidă”, a conchis Lucian Harșovschi.