Dezbateri aprinse pe tema criteriilor și a echilibrului politic în CJ Suceava la repartizarea a 43,8 milioane de lei către localități. PNL a votat împotriva alocării banilor

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Consiliul Județean Suceava a dezbătut joi, 23 iulie 2026, proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unitățile administrativ-teritoriale a sumei de 43,793 milioane de lei, reprezentând Fondul la dispoziția Consiliului Județean pe anul 2026. Inițiatorul proiectului a fost președintele Gheorghe Șoldan. Suma provine din 6% din impozitul pe venit cuvenit bugetelor locale și trebuie repartizată integral comunelor, orașelor și municipiilor pentru susținerea programelor de dezvoltare, a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală și a cheltuielilor de funcționare pe care localitățile nu le pot acoperi din venituri proprii.

Conform anexei proiectului, municipiile primesc 3,613 milioane de lei (Fălticeni – 1,7 milioane, Suceava – 713.000, Câmpulung Moldovenesc, Rădăuți și Vatra Dornei – câte 400.000 fiecare), orașele 3,65 milioane de lei (cele mai mari alocări fiind la Cajvana – 550.000, Solca și Salcea – câte 450.000, Vicovu de Sus – 400.000), iar comunele 36,53 milioane de lei. Printre comunele cu sume mai consistente se numără Arbore, Baia, Bosanci, Cornu Luncii, Dumbrăveni, Grănicești, Mălini, Slatina, Straja, Șcheia, Vicovu de Jos, Voitinel, Volovăț și Zvoriștea, cu câte 550.000 de lei. Necesarul total solicitat de unitățile administrativ-teritoriale a depășit 1,6 miliarde de lei, de aproximativ 37-38 de ori mai mare decât fondul disponibil.

Consilierul județean PNL Mihai Moraru a criticat aspru alocarea, apreciind că reprezintă „o profundă lipsă de respect și corectitudine pentru peste jumătate din populația județului”. El a susținut că repartizarea este arbitrară și are ca unic criteriu apartenența politică a primarilor, aproximativ 75% din sumă (circa 32 de milioane de lei) îndreptându-se către primăriile PSD, iar doar 22% (circa 10 milioane) către cele PNL. Moraru a prezentat date comparative din perioada 2021-2024, arătând că, sub administrația liberală, diferențele de alocare între localități similare ca populație (Fălticeni-Rădăuți, Dolhasca-Solca, Dorna Candrenilor-Dorna Arini) au fost minore, în timp ce în ultimele două hotărâri diferențele s-au inversat și s-au amplificat puternic în favoarea unor localități PSD. El a mai subliniat că ultimele 32 de UAT-uri PSD, cu o populație totală de 81.000 de locuitori, primesc aproape 15 milioane de lei, în timp ce municipiul Suceava, cu 84.000 de locuitori, primește doar 713.000 de lei, iar alocarea per locuitor variază extrem de mult (8 lei la Suceava față de 335 de lei la Bălăceana).

Președintele Gheorghe Șoldan a răspuns că situația este similară cu cea dintr-o familie în care s-au creat dezechilibre în trecut. „Administrația liberală a alocat bani către anumite localități. Eu mă bucur că aceste zone au reușit să se dezvolte. În același timp încercăm să creăm un echilibru”, a afirmat Șoldan. El a amintit că anul trecut Consiliul Județean a fost singurul din țară care a alocat bani din economii proprii tuturor celor 114 unități administrativ-teritoriale și a anunțat că vor urma noi alocări și rectificări care vor viza și comunele liberale. Șoldan a subliniat că bugetul unei comunități nu stă doar în sumele de 200.000-400.000 de lei alocate de Consiliul Județean și că reformele administrative nu țin de competența instituției județene.

Administratorul public Cezar Ioja a detaliat filozofia proiectului. Potrivit acestuia, în ultimii patru ani media alocărilor a fost de 69% către primăriile PNL și 31% către cele PSD. „Am spus că vrem să dăm o șansă de dezvoltare tuturor cetățenilor județului Suceava indiferent de culoarea politică a primarului. Adică cei care au primit atunci 2 lei vor primi acum 1 leu și cei care au primit 1 leu atunci vor primi 2”, a explicat Ioja. El a prezentat exemple concrete de localități liberale care au primit sume semnificative din fondul de rezervă în anii anteriori (Atâncata, Horodniceni, Capu Câmpului – peste 2 milioane de lei fiecare) în contrast cu localități PSD cu populație mai mare care au primit sub 1 milion de lei. Ioja a precizat că recuperarea decalajelor se face pe un orizont de patru ani, iar actuala propunere reprezintă o accelerare moderată a acestui proces.

Consilierul PNL Daniela Mitrea-Muntean a semnalat lipsa unor criterii clare (număr de locuitori, capacitate fiscală, stadiu proiecte, necesitate de cofinanțare) în proiect, apreciind că această situație lasă Consiliul Județean fără apărare în fața suspiciunilor de repartizare pe criterii politice și poate constitui un motiv de nelegalitate. Ea a propus elaborarea unei metodologii transparente de repartizare, arătând că există deja astfel de practici în alte consilii județene. Președintele Șoldan s-a declarat deschis la o discuție pe această temă, dar a remarcat că se cer criterii doar când nu e PNL la conducerea CJ Suceava.