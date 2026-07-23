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CSU Suceava pune în vânzare abonamentele pentru sezonul 2026-2027. Primul meci acasă, pe 5 septembrie


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CSU Suceava anunță că, începând cu data de 18 august 2026, vor fi puse în vânzare abonamentele pentru meciurile pe teren propriu din sezonul competițional 2026-2027.

Un abonament costă 200 de lei și asigură accesul la toate partidele disputate de echipa de handbal a Sucevei în Liga Zimbrilor și în Cupa României. Prețul unui bilet individual este de 20 de lei.

Primul meci oficial pe teren propriu din noul sezon este programat pe 5 septembrie, când CSU Suceava va primi vizita formației CSM Vaslui, în etapa inaugurală a Ligii Zimbrilor.

Suporterii sunt așteptați să își asigure din timp locurile pentru noul sezon.


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