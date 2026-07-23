Tânăr de 16 ani din Suceava, prins după ce a încercat să fugă de poliție pe un motociclu, fără permis

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Un tânăr de 16 ani din municipiul Suceava a fost identificat miercuri, 22 iulie 2026, după ce a încercat să evite un control al poliției rutiere, conducând un motociclu fără a deține permis de conducere.

În jurul orei 16:40, un echipaj al Biroului Rutier Suceava, aflat în serviciu de îndrumare, supraveghere și control al traficului pe Aleea Dumbrăvii, a observat un motociclu de culoare portocalie care ieșea din zona de pădure pe acostament și apoi pe partea carosabilă, cu intenția de a vira la dreapta către strada Gheorghe Doja. La vederea autospecialei de poliție, conducătorul a virat brusc la stânga, spre complexul „La Stejari”, și a demarat în viteză, încercând să se sustragă controlului.

Polițiștii au pornit în urmărire, folosind semnalele acustice și luminoase. Urmărirea a continuat pe Aleea Dumbrăvii, apoi pe un drum de pietriș paralel cu strada Magnoliei, spre „Pârâul Vătafului”, și ulterior pe un drum de pământ spre „Dealul Burdujeni”, unde contactul vizual a fost pierdut. Ofițerii au continuat căutările pe jos și, la scurtă distanță, după o zonă de deal, au găsit motociclul și pe conducătorul acestuia.

Tânărul a fost identificat ca fiind un minor de 16 ani, domiciliat în Suceava. Verificările au arătat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Testarea cu aparatul etilometru a fost negativă, iar testul DrugTest, efectuat la ora 17:27, a ieșit negativ pentru toate substanțele.

În cauză, polițiștii s-au sesizat din oficiu pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.