Instalație de gaz modificată ilegal la un bloc de pe strada Ștefan cel Mare din Suceava. Dosar penal pentru distrugere

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Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată miercuri, 22 iulie 2026, la ora 15:04, prin apel la 112, cu privire la un miros de gaz pe casa scării a unui imobil situat pe strada Ștefan cel Mare nr. 39, bloc C1.

În urma cercetărilor, s-a stabilit că reprezentanții DelGaz Grid au identificat, în timpul unui control, distrugeri ale instalației de gaz. Mai exact, o bucată din țeava de gaz fusese tăiată și înlocuită cu un furtun din cauciuc.

Reprezentanții societății au precizat că, în urma intervenției asupra branșamentului, nu a fost posibilă o înregistrare eronată a gazului. La momentul respectiv, aceștia nu au putut estima prejudiciul creat.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere, faptă prevăzută de articolul 253 alineatul 1 din Codul penal, precum și pentru deteriorarea, modificarea fără drept sau blocarea funcționării echipamentului de măsurare, faptă prevăzută de articolul 92 alineatul 1 din Legea 123/2012.