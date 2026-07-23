Bărbat din Vatra Dornei, reținut după ce a agresat o persoană pe stradă

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Polițiștii din Vatra Dornei au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat de 33 de ani din localitate, cercetat pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Evenimentul a avut loc în noaptea de 18 spre 19 iulie 2026. În jurul orei 00:00, un bărbat de 43 de ani din Vatra Dornei se deplasa pe strada Unirii, înspre locuința sa. Când a ajuns în dreptul stației de autobuz din fața blocului T55, a fost abordat de un bărbat de 33 de ani, aflat acolo împreună cu alte două persoane. Acesta i-a aplicat mai multe lovituri cu palmele, pumnii și picioarele, pe motiv că, anterior, victima i-ar fi transmis mesaje prietenei sale.

În urma loviturilor, persoana vătămată a căzut la sol. Prin acțiunile sale, agresorul a tulburat ordinea și liniștea publică, persoanele aflate la fața locului fiind indignate de cele întâmplate.

Un echipaj al Serviciului de Ambulanță Vatra Dornei a intervenit și a acordat primele îngrijiri medicale, însă victima a refuzat transportul la spital. A doua zi, pe 20 iulie, aceasta a fost examinată medico-legal la Serviciul de Medicină Legală Câmpulung Moldovenesc. Concluziile preliminare au arătat că prezintă echimoze, tumefacții și excoriații, leziuni ce s-au putut produce prin lovire urmată de cădere pe un plan dur și care necesită 3-4 zile de îngrijiri medicale. Leziunile nu i-au pus viața în pericol.

În urma administrării probatoriului, pe 20 iulie s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de bărbatul de 33 de ani pentru comiterea în concurs a infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Față de acesta a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie escortat la Centrul de Reținere și Arest Preventiv Suceava.

După consultarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei, s-a stabilit ca suspectul să fie prezentat în cursul zilei de 23 iulie 2026 la unitatea de parchet, cu propunere de luare a măsurii controlului judiciar.