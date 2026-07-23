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Șofer din Baia, prins după ce a refuzat să oprească la semnalul poliției. A condus fără permis și sub influența alcoolului


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Polițiștii de la Secția 7 Poliție Rurală Mălini au intervenit miercuri seară, 22 iulie 2026, pe DJ155P din satul Bogata, comuna Baia, după ce un autoturism marca Land Rover nu a oprit la semnalul echipajului.

În jurul orei 21:45, patrula de serviciu a efectuat semnal de oprire, însă șoferul nu s-a conformat și a continuat deplasarea. Polițiștii au pornit în urmărire. După aproximativ un kilometru, autoturismul a fost găsit într-un gard situat pe același drum.

La fața locului a fost identificată o persoană de sex masculin, care s-a conformat somațiilor. Aceasta a declarat că se afla pe bancheta din dreapta față și că în mașină mai erau două persoane pe care nu le cunoștea și care au fugit. Cele două persoane au fost identificate ulterior.

În urma investigațiilor, s-a stabilit că proprietarul autoturismului, un bărbat de 27 de ani din satul Bogata, comuna Baia, era la volan. Acesta a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind de 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat. I-au fost recoltate două probe de sânge. Verificările în bazele de date au arătat că bărbatul nu deține permis de conducere.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere și conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.


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