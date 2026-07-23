Proiect educațional inovator în școli rurale din Suceava: elevii din clase simultane au învățat prin metoda design thinking

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În școlile mici și subfinanțate din mediul rural, unde elevi de vârste diferite învață împreună în clase simultane, Asociația All Grow a derulat, în ultimele 12 luni, proiectul „Viitor la Clasele Simultane”. Intervenția, centrată pe elev și bazată pe metoda design thinking, a fost implementată în județele Galați, Suceava, Vaslui și Vrancea și a ajuns direct la 329 de elevi și 25 de profesori din 10 unități de învățământ.

Una dintre școlile participante din județul Suceava a fost Școala Gimnazială Cacica. Învățătoarea Roxana Buburuzan spune că proiectul a fost foarte util și benefic pentru elevi. Celor mici le-a plăcut că au ieșit în comunitate, au mers la primărie, au dezbătut și au fost implicate toate clasele. „Dacă ar fi după elevi, nu ar mai face matematică sau română”, povestește dascălul. Când au mers să ia interviuri membrilor comunității, copiii s-au îmbrăcat la costum și s-au filmat. Iar când au aflat că vor realiza un podcast, au reacționat entuziasmați: „Doamna, nu se poate, facem podcast? Cum fac YouTuberii adevărați?”

Metoda design thinking, validată de Ministerul Educației și aplicată cu succes de All Grow în medii defavorizate în ultimii șapte ani, a fost adaptată pentru predarea simultană. Elevii au trecut prin etapele Empatizează, Imaginează, Acționează, Reflectează și Comunică, identificând probleme reale din comunitățile lor și dezvoltând soluții împreună cu colegii și adulții. Cadrele didactice au beneficiat de formare, mentorat și sprijin metodologic, devenind facilitatori ai învățării colaborative.

„În cadrul acestui proiect am descoperit cu adevărat ce înseamnă învățământul simultan și care sunt provocările și oportunitățile acestui mod de a învăța. Totuși, poate cel mai important, am descoperit profesori pasionați, care, dincolo de provocări, sunt alături de elevii lor și care cred că aceștia merită un viitor mai bun. Am descoperit, de asemenea, comunități frumoase care vor mai mult și care au înțeles că schimbarea începe chiar din interiorul lor”, a declarat Mădălina Bouroș, președinta Asociației All Grow.

Proiectul a fost finanțat de Fundația Dacia pentru România prin programul „Mobilitatea contează”, parte a campaniei naționale „România se mișcă”. Scopul a fost crearea unui cadru educațional incluziv, care să ofere elevilor din medii defavorizate șansa de a deveni agenți ai schimbării și de a-și dezvolta competențele necesare secolului XXI.

„În multe școli rurale, elevi de vârste diferite învață împreună în clase simultane. E o realitate despre care se vorbește puțin, dar provocările acestor comunități sunt reale, iar copiii merită la fel de multă atenție ca oricare alții. Prin programul «Mobilitatea contează», susținem soluții care pornesc de la aceste nevoi. Împreună cu Asociația All Grow, am ajuns la 329 de elevi și 25 de profesori din 10 școli rurale din Galați, Suceava, Vaslui și Vrancea. România se mișcă atunci când sprijinul potrivit ajunge și în comunitățile cele mai vulnerabile, iar copiii capătă încredere în propriul viitor”, a transmis Cătălina Murariu, director executiv al Fundației Dacia pentru România.

În România, peste 100.000 de elevi învață în clase simultane, în contexte care perpetuează inechitatea. Proiectul „Viitor la Clasele Simultane” își propune să rupă cercul sărăciei printr-o metodă care pune vocea, inițiativa și colaborarea elevilor în centrul actului educațional.