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Atenționare Cod Galben de instabilitate atmosferică în zona de munte a județului Suceava: averse torențiale, vijelii și grindină, vineri între orele 12:00 și 21:00


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Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare Cod Galben de instabilitate atmosferică, valabilă vineri, 24 iulie 2026, în intervalul orar 12:00 – 21:00 pentru zona de munte a județului Suceava.

În cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, precum și în sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, cu viteze la rafală de 50-70 km/h.

Pe arii restrânse este posibilă apariția grindinei de dimensiuni mici și medii (1-3 cm). Cantitățile de apă estimate în intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare vor fi de 20-30 l/mp, iar izolat pot depăși 40-50 l/mp.

Manifestări de instabilitate atmosferică sunt așteptate pe arii restrânse și în restul teritoriului țării.


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