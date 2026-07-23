Incendiu în noaptea la o gospodărie din Vicovu de Sus după ce proprietarul a adormit cu țigara aprinsă



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un incendiu a izbucnit în noaptea de 22 spre 23 iulie 2026 la o gospodărie din localitatea Vicovu de Sus, fiind anunțat la 112 la ora 02:23.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, la fața locului s-au deplasat pompierii militari ai Gărzii de intervenție Vicovu de Sus, sprijiniți de lucrătorii Serviciilor voluntare pentru situații de urgență din Vicovu de Sus, Bilca, Gălănești și Voitinel.

Intervenția s-a desfășurat cu șase autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor, casa de locuit ardea generalizat, existând pericol de propagare a flăcărilor la o anexă gospodărească și la o a doua locuință aflată pe aceeași proprietate. Incendiul a fost lichidat la ora 04:25.

În urma evenimentului a ars acoperișul casei pe o suprafață de aproximativ 70 de metri pătrați. Au fost distruse bunuri din interior, iar pereții portanți și tavanul locuinței au fost degradați.

Potrivit primelor constatări, flăcările ar fi izbucnit din cauza fumatului în locuri nepermise, după ce proprietarul ar fi adormit cu țigara aprinsă.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime. Pompierii au reușit să salveze construcția anexă și a doua casă de locuit din gospodărie.