Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților pune la dispoziție gratuit clădirea pentru Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Municipal Vatra Dornei



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, miercuri, 22 iulie 2026, a fost semnat un act adițional la contractul de comodat pentru clădirea care găzduiește în prezent Secția de boli infecțioase a Spitalului Municipal din Vatra Dornei. Imobilul, proprietate a Fondului Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei, este dat în folosință cu titlu gratuit spitalului care deservește locuitorii Bazinului Dornelor.

Întâlnirea a avut loc la Primăria Municipiului Vatra Dornei, în prezența primarului Marius Rîpan, a directorului medical al spitalului, dr. Cristian Rusu, și a delegaților Centrului Eparhial Suceava: pr. Viorel Ilișoi, consilier economic și reprezentant al Fondului Bisericesc, pr. Ștefan Mihalcea, consilier eparhial al Sectorului Media și Comunicare, și pr. Andrei Mocanu, consilier al Sectorului Social-Filantropic.

Primarul Marius Rîpan a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Calinic și Arhiepiscopiei pentru sprijinul constant acordat comunității. El a subliniat importanța prelungirii acordului în contextul demersurilor de atragere de fonduri pentru modernizarea și extinderea spitalului conform standardelor actuale. Edilul a amintit și colaborarea din ultimii ani pentru restaurarea monumentului istoric al Cazinoului Băilor din Vatra Dornei.

Dr. Cristian Rusu a evidențiat rolul strategic al Secției de boli infecțioase, care dispune de 30 de paturi și este esențială pentru îngrijirea celor aproximativ 40.000 de locuitori din Ținutul Dornelor. Deși clădirea nu a fost concepută inițial pentru uz medical, aceasta reprezintă o soluție vitală pentru menținerea serviciilor sanitare în regiune. Managerul unității a mulțumit Arhiepiscopiei și autorităților locale pentru sprijinul logistic oferit.

Pr. Andrei Mocanu a subliniat că reînnoirea acordului prin care spațiul este oferit gratuit reprezintă o continuare a eforturilor Bisericii de a răspunde nevoilor urgente de sănătate publică, prin administrarea eficientă a resurselor aflate în patrimoniul său.

Fondul Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei deține în Vatra Dornei trei imobile: clădirea Secției de boli infecțioase, un apartament acordat gratuit unei familii aflate în situație de vulnerabilitate socială și Cazinoul Băilor, cunoscut astăzi ca Centrul Muzeal și Multicultural „Palatul Dornelor” (Ateneul Bucovinei). Monumentul, construit la sfârșitul secolului al XIX-lea, a trecut printr-un amplu proces de consolidare și restaurare și primește, în prezent, peste 10.000 de vizitatori anual.