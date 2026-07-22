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Victorie clară pentru Cetatea 1932 Suceava în penultimul test al verii


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Cetatea 1932 Suceava a obținut o victorie categorică în penultimul meci de pregătire din această vară, impunându-se cu scorul de 5-1 în fața formației de Liga a III-a CSM Vaslui.

După o primă repriză echilibrată, încheiată la egalitate, 1-1, echipa pregătită de Petre Grigoraș a controlat autoritar partea secundă și a mai înscris de patru ori. Golurile formației sucevene au fost marcate de Alexandru Aftanache, Denis Bujor, Mahrez Kayondo, Ilie Marian și Cosmin Tucaliuc.

Pentru această partidă, Cetatea 1932 Suceava a început în formula: Alin Ciobanu – Ștefan Petraru, Vlăduț Cimbru, Ciprian Perju, Cătălin Golofca, Ruben Sumanariu, Gabriel David, Stephane Ferhaoui, Andrei Cerlincă, Alexandru Aftanache, Gabriel Răducan. În repriza secundă, antrenorul Petre Grigoraș a oferit minute de joc tuturor fotbaliștilor pe care i-a avut la dispoziție.

Ultimul meci de verificare al verii va avea loc sâmbătă, 25 iulie, de la ora 19:30, la Putna, unde Cetatea 1932 Suceava va întâlni formația Bradul Putna, nou-promovată în Liga a III-a. Partida va reprezenta ultimul test înaintea startului oficial al sezonului 2026-2027 din Liga a II-a.


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