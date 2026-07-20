CSU Suceava, rezultate bune la Cupa României de Natație de la Târgu Mureș



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Sportivii secției de natație a CSU Suceava au încheiat cu performanțe bune participarea la Cupa României pentru seniori, tineret și juniori I-II, competiție desfășurată în perioada 17-19 iulie la Bazinul Olimpic din Târgu Mureș.

Anastasia Pețenghe a fost performera delegației sucevene, antrenată de Sorina Diaconescu.

Sportiva a cucerit două medalii de aur în probele de 100 și 200 metri liber la categoria Juniori I, plus două medalii de argint la 400 și 800 metri liber.

O evoluție foarte bună a avut și Irina Diaconescu, care a obținut patru medalii de argint, clasându-se pe locul al doilea atât la categoria Tineret, cât și la Open, în probele de 400 și 800 metri liber.

Au impresionat de asemenea ceilalți reprezentanți ai clubului sucevean:

Sophia Drăgoi – locul al IV-lea la 400 metri mixt și 800 metri liber (Juniori II);

– locul al IV-lea la 400 metri mixt și 800 metri liber (Juniori II); Filip Andriu – locul al VIII-lea la 100 metri spate și locul al X-lea la 200 metri spate (Juniori I);

– locul al VIII-lea la 100 metri spate și locul al X-lea la 200 metri spate (Juniori I); Vlad Diaconescu – locul al VIII-lea la 800 metri liber și locul al IX-lea la 400 metri mixt (Tineret).

Rezultatele obținute la Târgu Mureș confirmă valoarea și munca susținută a secției de natație a CSU Suceava, aducând satisfacție antrenorilor și întregului colectiv. Felicitări sportivilor și staff-ului tehnic pentru performanțele realizate!