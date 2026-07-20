Sindicaliștii din sănătate au depus la CJ Suceava un memoriu cu revendicările grevei. Gheorghe Șoldan:  Fiecare angajat este important

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Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a primit astăzi, 20 iulie 2026, o delegație a sindicaliștilor din sănătate pe fondul protestelor din sector.

La întâlnire au participat Gabriel Buliga, președintele CNSLR Frăția Suceava, și Romică Balan, reprezentant al USJ Sanitas Suceava.

Cu această ocazie, sindicaliștii au depus un memoriu care cuprinde principalele revendicări ale grevei din sistemul de sănătate și au solicitat conducerii Consiliului Județean Suceava să îl transmită către Ministerul Sănătății.

De asemenea, au prezentat calendarul acțiunilor de protest planificate și au subliniat respectarea procedurilor legale pe parcursul desfășurării acestora.

Președintele Gheorghe Șoldan a afirmat că fiecare angajat este important și a cerut ca protestele să se desfășoare în strictă conformitate cu legile în vigoare, astfel încât niciun pacient să nu aibă de suferit.

„Dialogul instituțional și respectarea drepturilor salariaților sunt esențiale pentru identificarea unor soluții în interesul sistemului de sănătate și al angajaților”, a transmis președintele Consiliului Județean Suceava.